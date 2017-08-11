Twitter'da mavi tik (hesap onaylatma) nasıl yapılır?

Twitter'da hesap onaylatmak isteyen kişiler işlemlerin karışık olması nedeniyle dönem dönem zorluklar yaşayabiliyor. Hesabının gerçekten kendisine ait olduğunu kanıtlamak için sosyal medya devinde doldurulan form ile kullanıcı adı onaylanabiliyor.

İşte, aşama aşama o işlemlerin listesi...

1: Hesabınıza giriş yapın..

2: "https://support.twitter.com/articles/2017" adresine gidin...

3: "Var olan hesabın onaylanmasını istiyor musunuz?" sorusuna kutucuğu işaretleyerek cevap verin ve devama tıklayın...

4: Telefon numaranız onaylı değilse numaranızı girin..

Eğer onaylı ise ve internet siteniz bulunmuyorsa web adresinizi ekleyin...

5: Ünlü ya da tanınmış bir kişi olduğunuzu kanıtlamak için hakkınızda oluşturulmuş 5 adet linki belirtilen kutucuğa yapıştırın.

6: Açıklama kısmına neden hesabınızın onaylanmasını istediğinizi 500 kelimeyi aşmayacak bir şekilde açıklayın ve next tuşuna basın.

Yetkililer tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında hesabınızın onaylanıp onaylanmayacağı ortaya çıkacak.