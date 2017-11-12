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    Twitter'da 50 karakter kullanıcı adı dönemi başladı

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 11:51 | Son Güncelleme:

    Twitter, kullanıcıların görünen adlarındaki uzunluk limitini 20 karakterden 50 karaktere çıkardı.

    Twitter'da yapılan son değişiklik ile kullanıcıların kendi belirledikleri adları artık 50 karaktere kadar uzayabilecek. Daha önceden görünen ad 20 karakter ile sınırlıydı.

    Karakter sayısındaki artışın anlamı, artık süper uzun adınızı ya da kendinizi ifade etme yolunuzu 20 karaktere değil, 50 karaktere sığdırmak zorundasınız. Bunun yanında, karakter sayısı artışıyla içinde bir çok emoji barındıran kullanıcı adları da sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu yeni geliştirmeden memnun iken bazıları ise durumu sorguluyor. Bazılarının gereksiz bulduğu özellik, bazı kullanıcılar tarafından ise düzeltilmesi gereken daha önemli şeyler varken neden böyle anlamsız özelliklerin Twitter'a eklendiğini tartışıyor.

    Twitterda 50 karakter kullanıcı adı dönemi başladı

    Tam olarak 3 gün önce tweetlerdeki karakter sayısını ikiye katlayarak 280 karakterlik tweetlere izin vermeye başlayan Twitter, bugün de bu isim uzunluğunu arttırarak bir şeylerin peşinde gibi görünüyor. 

    Etiketler: sosyal medya , internet
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