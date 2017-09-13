Twitter'da 140 karakter sınırında sürpriz yenilik!

Görünüşe bakılırsa Twitter, Donald Trump'ın hayatını çok daha kolay hale getirecek bir tweetstorm (tweet fırtınası) özelliği üzerinde çalışıyor. Yeni özellik, kullanıcıların (herkesin, sadece Trump'ın değil) kolaylıkla uzun tweet'ler yazmasına ve tek seferde göndermesine izin veriyor, ama bu sonrasında 140 karakterli gönderilere bölünüyor. Şu anda bir tweetstorm yapmak mümkün olsa da, özellik biraz gizli ve nasıl kullanılacağını bilen pek yok.

Özelliği keşfeden Matt Navarra, birkaç ekran görüntüsüyle özelliği sergiledi. Biraz belirsiz, ama görünüşe bakılırsa resmi tweetstorm'lara sığan 140 karakter gönderiler 352'ye sınırlı, bu da en fazla olası karakteri 49.280 yapıyor.

Özellik bir Android cihazda gösterildi. Navarra'ya göre, özellik şu an için normal kullanıcılara "gizli". Ama, ekran görüntülerine bakacak olursak Twitter, Navarra'ya arkadaşlarını bulması için bildirim gösteriyor, bu da Twitter uygulamasını yeni yüklediğine işaret ediyor, bu da belki de Navarra'nın Twitter'in bir geliştirme sürümüne sahip olduğu anlamına geliyor olabilir.