Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Twitter yeni şeffaflık raporunu yayınladı, Türkiye Rusya'ya yarışıyor!

    Twitter yeni şeffaflık raporunu yayınladı, Türkiye Rusya'ya yarışıyor!

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 09:41

    Twitter, yeni şeffaflık raporunda, farklı ülkelerden aldığı içerik kaldırma taleplerini ve bunlardan kaç tanesini onayladığını açıkladı. Türkiye, Twitter'dan 9289 adet hesabın kapatılmasını talep etti, bu isteğin 204 tanesi şikayet uygun bulunarak kabul edildi.

    Twitter'ın şeffaflık raporuna göre, Türkiye 2 bine yakın içerik kaldırma talebiyle listenin başında yer alıyor. Bu taleplerden ise yüzde 11'i Twitter tarafından kabul edildi. Listenin ikinci sırasında, 1213 talepte bulunan Rusya yer alıyor. Rusyan'nın taleplerinin ise yüzde 55'i olumlu yanıtlandı.

    Twitter yeni şeffaflık raporunu yayınladı, Türkiye Rusyaya yarışıyor

    Üçüncü sırada 1038 içerik kaldırma talebiyle Fransa (yüzde 13'ü onaylandı) ve dördüncü sırada ise 443 taleple Almanya geliyor (yüzde 25'i onaylandı). Beşinci sıradaki ABD ise Twitter'dan 118 içeriğin kaldırılmasını istedi fakat bunlardan hiçbiri onaylanmadı.

    Bunun yanında ülkeler Twitter kullanıcıları hakkında kimlik ve adres bilgileri de istiyor. ABD, yılın ilk yarısında 2111 kişinin bilgilerini istedi. Bu taleplerden yüzde 77'si karşılandı. Bu rakamlarla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Japonya yer alıyor. Ülke 1384 kullanıcıya dair bilgi talebinde bulundu. Twitter bunlardan yüzde 65'ini ülkeyle paylaştı.

    Twitter yeni şeffaflık raporunu yayınladı, Türkiye Rusyaya yarışıyor

    Listenin üçüncü sırasında 606 istekle ve yüzde 79 olumlu yanıtla Birleşik Krallık ve 554 taleple ve yüzde 0 geri dönüşle Türkiye yer alıyor.

    Twitter'dan paylaşım kaldırma ve hesap engelleme talepleri sosyal mecraya hükümet, güvenlik kuvvetleri, genel şikayetler ve mahkeme yasal talepleri olarak iletiliyorlar.

    Etiketler: twitter , sosyal medya , sansür
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri