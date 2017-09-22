Twitter yeni şeffaflık raporunu yayınladı, Türkiye Rusya'ya yarışıyor!

Twitter'ın şeffaflık raporuna göre, Türkiye 2 bine yakın içerik kaldırma talebiyle listenin başında yer alıyor. Bu taleplerden ise yüzde 11'i Twitter tarafından kabul edildi. Listenin ikinci sırasında, 1213 talepte bulunan Rusya yer alıyor. Rusyan'nın taleplerinin ise yüzde 55'i olumlu yanıtlandı.





Üçüncü sırada 1038 içerik kaldırma talebiyle Fransa (yüzde 13'ü onaylandı) ve dördüncü sırada ise 443 taleple Almanya geliyor (yüzde 25'i onaylandı). Beşinci sıradaki ABD ise Twitter'dan 118 içeriğin kaldırılmasını istedi fakat bunlardan hiçbiri onaylanmadı.

Bunun yanında ülkeler Twitter kullanıcıları hakkında kimlik ve adres bilgileri de istiyor. ABD, yılın ilk yarısında 2111 kişinin bilgilerini istedi. Bu taleplerden yüzde 77'si karşılandı. Bu rakamlarla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Japonya yer alıyor. Ülke 1384 kullanıcıya dair bilgi talebinde bulundu. Twitter bunlardan yüzde 65'ini ülkeyle paylaştı.





Listenin üçüncü sırasında 606 istekle ve yüzde 79 olumlu yanıtla Birleşik Krallık ve 554 taleple ve yüzde 0 geri dönüşle Türkiye yer alıyor.

Twitter'dan paylaşım kaldırma ve hesap engelleme talepleri sosyal mecraya hükümet, güvenlik kuvvetleri, genel şikayetler ve mahkeme yasal talepleri olarak iletiliyorlar.