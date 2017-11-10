Twitter mavi tik alımı durduruldu!

Şirket konuya ilişkin açıklamayı, destek hesabı üzerinden yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Doğrulamanın asıl amacı, bir kimliğin veya sesin gerçekliğini belgelemektir. Ancak onaylanmış hesaplar insanlar tarafından bir tür “önem göstergesi” olarak değerlendiriliyor. Bu durumun kafa karışıklığı yarattığının ve çözülmesi gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle şimdilik tüm genel doğrulamaları durdurduk. Yeni sistem için çalışmalarınız devam ediyor. Gelişmeleri yakında paylaşacağız.”

Teknoblog'un haberine göre Twitter CEO’su Jack Dorsey de konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Dorsey bir süre önce sistemin sorunlu olduğunu ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini fark ettiklerini belirtti. Harekete geçmekte yavaş kaldıklarını da itiraf eden Dorsey, artık çözüm üzerinde daha hızlı çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Twitter hesaplara genellikle gerçeklerini belgelemek adına mavi tik veriyor. Kendisini Twitter’da “serbest gazeteci” olarak tanımlayan ve genellikle aşırı sağcı yayın organlarına içerik sağlayan Kessler’in hesabı, geçtiğimiz salı günü Twitter tarafından onaylanmıştı.





Peki Kessler’in hesabının onaylanması neden bu kadar tepki aldı? Kessler, Charlottesville’de yaşananlardan kısa bir süre sonra aşırı sağcı eylemi protesto edenler arasında olan Heather Heyer isimli bir kadına Twitter üzerinden saldırmıştı. Heather Heyer için “şişman ve iğrenç bir komünist” tanımlamasını kullanan Kessler, Neo-Nazi destekçisi internet sitesi The Daily Stormer’a bir bağlantı vererek “Komünistler 94 milyon kişiyi öldürdü. Görünen o ki, intikam zamanı geldi.” şeklinde bir ifade kullanmıştı. Kessler’in bu ifadesinin açık bir tehdit olduğunu algılamak pek de zor değil.

Kessler’in mavi tik alması, pek çok Twitter kullanıcısının dikkatini çekti. Kullanıcılar mikro blog servisine nefret sembollerine ve şiddet gruplarına karşı etkin mücadele sözünü hatırlattı.

Twitter mavi tik dağıtımı nedeniyle daha önce de eleştirilmişti

Twitter mavi tik dağıtımı nedeniyle daha önce de eleştirilere maruz kalmıştı. Daha önce Richard Spencer gibi başka aşırı sağcı kişilerin hesaplarını da onaylayan mikro blog servisi, geçtiğimiz yıl gazeteci Milo Yiannopoulos’a ait hesabın mavi tikini geri almıştı.