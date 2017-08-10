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    Twitter kararıyor, bilgisayar başından girenler dikkat!

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 08:27Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 08:27

    Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Android mobil uygulaması için Gece Modu sunan Twitter, şimdi de bu işlevini masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara getirmek niyetinde.

    9to5Google’ın haberine göre, Twitter tarafından testlerine resmen başlanan Gece Modu ile platformun işlevlerinde hiçbir değişiklik olmazken, sadece gecenin bir vakti tweet atarken site gözleri daha az yoracak bir hal alıyor. En önemlisi ise beyazların yerini koyu gri renginin alıyor olması.

    Twitter kararıyor, bilgisayar başından girenler dikkat

    Şimdilik sınırlı sayıdaki kullanıcı ile test edilen Gece Modu işlevini aktif etmek için profil fotoğrafına tıklamak ve açılan listeden Gece Modu sekmesini seçmek yeterli oluyor. shiftdelete'in haberine göre belki siz de bir seçilmiş kullanıcı olabilirsiniz. İşlevin herkes için ne zaman sunulacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmazken tahminimiz Twitter’ın artık kullanıcıları çok da bekletmeyeceği yönünde.

    Etiketler: twitter , sosyal medya , internet , gece modu
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