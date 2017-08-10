Twitter kararıyor, bilgisayar başından girenler dikkat!

9to5Google’ın haberine göre, Twitter tarafından testlerine resmen başlanan Gece Modu ile platformun işlevlerinde hiçbir değişiklik olmazken, sadece gecenin bir vakti tweet atarken site gözleri daha az yoracak bir hal alıyor. En önemlisi ise beyazların yerini koyu gri renginin alıyor olması.





Şimdilik sınırlı sayıdaki kullanıcı ile test edilen Gece Modu işlevini aktif etmek için profil fotoğrafına tıklamak ve açılan listeden Gece Modu sekmesini seçmek yeterli oluyor. shiftdelete'in haberine göre belki siz de bir seçilmiş kullanıcı olabilirsiniz. İşlevin herkes için ne zaman sunulacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmazken tahminimiz Twitter’ın artık kullanıcıları çok da bekletmeyeceği yönünde.