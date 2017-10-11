Twitter için tweet'leri saklama özelliği yolda

Tweet'lerin çoğunu okuyup geçsek de birçok kullanıcı bazı tweet'leri daha sonra incelemek üzere saklamak istiyor. Firma, uzun süredir istenen "Sonraya sakla" işlevi üzerine çalıştığını yıllık Hack Week etkinliklerinde açıkladı.

Twitter ürün müdürü Jesar Shah'ın yaptığı duyurudan ve paylaştığı prototipten işlevin sağ alttaki menüdeki "DM ile gönder" simgesinin yerini alabileceği anlaşılıyor. Yer işaretlerine eklenen tüm tweet'lere, ayarlardaki bir liste yoluyla ulaşılabiliyor.

Shah, kullanıcıların şu an tweet'leri saklamak için onları beğendiğini veya kendi kendilerine direkt mesaj gönderdiklerini söylüyor. İşlevin sunulmasıyla birlikte kullanıcılar, bunları yapmak zorunda kalmayacaklar.



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