Twitter duyurusuna yargı freni

Kurul kararında, güvenlik gerekçesiyle bu tedbirin alınabileceğinde kuşku olmadığını, ancak yönetmelik ya da genelge yerine twitter üzerinden duyuru yapılmasının hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Danıştay kararıyla, bu tip idari işlemlerin Twitter gibi sosyal medya paylaşım hesapları üzerinden yapılmasının yasada belirlenmiş bir yöntem olmadığı ve hukuka aykırı olduğu kayda geçirildi.

İstanbul Barosu, bagajların kilitlenmemesinin Twitter’dan duyurulmasının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 10. Dairesi’nde dava açmıştı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu Hürriyet’e Danıştay kararını değerlendirdi ve “Güvenlik önemlidir. Fakat bir hukuk devletinde, hukuk güvenliği de çok önemlidir. Twitter yoluyla düzenleyici işlem ihdas edilemez” dedi.