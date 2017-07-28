Twitter bir yıldır yerinde sayıyor!

Twitter kullanıcı sayısı aylık bazda 328 milyon seviyesinde seyrediyor. Şirket günlük aktif kullanıcı sayısı konusunda ise bir veri paylaşmadı.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, yaptığı açıklamada ikinci çeyrek istatistiklerini değerlendirdi. Yönetimlerini güçlendirdiklerini belirten Dorsey, bunun kendilerine güven aşıladığını söyledi. Dorsey, "ürün geliştirmelerimiz sayesinde günlük kullanımdaki artışı sürdürmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. Dorsey, en çok gelir getiren öncelikleri çerçevesinde aldıkları kararların ve Twitter’ı olan biteni takip etmek için “en uygun yer” olarak konumlayan yaklaşımlarının verdikleri sonuçların kendilerini cesaretlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Daha fazla reklam satmak ve reklamlarının etki alanını genişletmek isteyen Twitter için kullanıcı sayısını artırmak büyük önem taşıyor. Ancak yok etmeye çalıştığı taciz ve saldırgan davranış tweetleri, mikro blog servisinin imajına büyük darbe vuruyor. Ancak, taciz şikayetleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 25 oranında azaldı.

Geride kalan üç aylık dönemde ABD’de 2 milyon kişinin Twitter kullanmayı bırakmasının kötü etkileri diğer ülkelerdeki kullanım artışı sayesinde bertaraf edildi.

Twitter daha fazla kullanıcı çekebilmek ve daha iyi reklam anlaşmaları yapabilmek adına video ve canlı içerik yayınına ciddi yatırım yapıyor. Ancak, yılın ikinci çeyreğinde reklam satış geliri yüzde 5.5 düşüşle 574 milyon dolar seviyesine indi. Veri lisanslama gelirinin yüzde 26 artışla 85 milyon dolara yükselmesi ise Twitter adına sevindirici bir gelişme niteliği taşıyor.