Twitter bilgisayarlarda kararmaya başladı!

Twitter bugün Gece Modu özelliğini masaüstü sürümü için yayınladı. Bu güncelleme sayesinde, üçüncü parti bir eklentiye ihtiyaç duymadan ve sitenin estetiğini bozmadan orijinal gece modunu kullanabileceksiniz.

Gece Modunu açtığınızda Twitter'in web sitesi arka planı derin bir gece yarısı mavisi rengini alıyor. Tüm yazılar ise siyahtan beyaza dönüyor. Bu tema ayrıca bütün küçük grafikleri, tuşları ve sembolleri de tekrar renklendirerek gece moduna uygun hale getiriyor.

Bu modu açmak istiyorsanız profil resminize tıklayın, açılan menünün en altında bulunan "Gece modu" seçeneğine tıklayın ve karanlığın tadını çıkarın. Eğer tekrar beyaz arayüze geri dönmek istiyorsanız aynı seçeneğe tekrar tıklamanız yeterli.

Yakın zamanda YouTube da web sitesi için gece modu seçeneğini kullanıcılarına sundu. Ancak Facebook'ta karanlık arayüz istiyorsanız maalesef üçüncü parti eklentilere başvurmanız gerekiyor.



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