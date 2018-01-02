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    Twitter, AfD’li politikacıyı engelledi

    AA
    02.01.2018 - 09:58 | Son Güncelleme:

    Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) meclis grup başkanı Beatrix von Storch’un Twitter hesabının nefret içerikli mesaj paylaştığı gerekçesiyle 12 saat boyunca askıya alındığı bildirildi.

    SOSYAL paylaşım sitesi Twitter, Storch’un hesabını, nefret içerikli paylaşımda bulunma yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle 12 saat boyunca askıya aldı. 

    Twitter hesabı askıya alınan Storch ise Facebook hesabından, “Yeni yıl sansür yasasıyla başlıyor ve kurumlarımız ithal edilen, bıçaklayan ve yağmalayan göçmen gruplarına boyun eğiyor. Alman polisi ülkemizde resmi dil Almanca olmasına rağmen Arapça iletişim kuruyor” ifadelerini kullandı.

    Twitter, AfD’li politikacıyı engelledi

    ARAPÇA’YI HAZMEDEMEDİ
    Storch, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Emniyet Teşkilatı’nın yılbaşı gecesi başta Arapça olmak üzere farklı dillerde mesaj yayınlamasına tepki göstererek, “Ülkemize neler oluyor? Neden resmi polis sitesi Arapça paylaşımda bulunur? Barbar, Müslüman erkek sürüsünden oluşan grup tecavüzcüleri yatıştırmayı mı kastediyorsunuz?” yazısını paylaşmıştı.

    Etiketler: AFD , Beatrix von Storch , ALMANYA
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