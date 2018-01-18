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Twitch'te spam yayan kişiye 10 yıl hapis cezası

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 07:09 | Son Güncelleme:

Geçen sene Şubat ve Mayıs ayları arasında yayın açan çoğu Twitch yayıncısı spam botlarına maruz kalmıştı. Bu spam botlarının satışını yapan kişi tespit edildi ve hapis cezasına çarptırılabilir.

Bu spam botlarının satışı chatsurge.com üzerinden yapılıyordu. Bu sitenin sahibinin Kanadalı Brandan Apple olduğu tespit edildi. Kurduğu spambot servisini başkasının Twitch'deki Chat'ini mahvetmek için kullanmak isteyenlere satıyordu. Yayıncıların chat'leri dakikada yaklaşık olarak 600 ırkçı, seksist ve homofobik yorumlar atan botlarla dolmuştu. Bu botların satışını sağlayan kişinin kimliğinin ortaya çıkması ardından dava açıldı. Bu davada Brandan Apple "Bilgisayar verileriyle zararlı bağlantı" suçundan yargılanacak. Bu suçlamanın cezası Kanada kanunlarına göre hapishanede 10 yıl olarak gösteriliyor. 

Etiketler: Spam yapan kişiye ceza
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