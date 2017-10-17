Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Tweet davası son savunmaya kaldı

    Tweet davası son savunmaya kaldı

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    17.10.2017 - 23:24 | Son Güncelleme:

    CUMHURİYET gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in ölüm haberini “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığıyla gazetenin Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı dava karar aşamasına geldi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Güven katıldı. Savcı, esas hakkındaki görüşünde şu ifadelere yer verdi:

    PROPAGANDA SUÇU
    “Sanık tarafından, trafik kazasında şehit olan Başsavcı Mustafa Alper’i FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında sembol isimlerden olması dolayısıyla kamyonun biçtiğini, bu şekilde görevi dahilinde yaptıklarının ölümünün sebebi olduğunu ifade etmiştir. Kamuoyunda FETÖ’ye yönelik mücadelenin hassasiyetini ortadan kaldırmak, soruşturmaların neticesiz kalacağı örgütün meşru amaçlar uğrunda mücadele ettiği algısı oluşturularak atılı propaganda suçu işlenmiştir.” Savcı, terör örgütü PKK’nın yöneticilerinin fotoğrafları kullanılarak 2015’teki “Kandil’den sert tepki, silah bırakma beklentisi boş” ve “Kandil’de KCK Eş Başkanı konuştu: Öcalan serbest kalmadan silahlar bırakılmaz” paylaşımlarının basın özgürlüğü kapsamını aştığı, şiddet içerdiği ileri sürüldü. Mahkeme Güven’in son savunmasını hazırlaması için duruşmayı 21 Kasım’a erteledi.

    Etiketler: oğuz güven , Tweet , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri