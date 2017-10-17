Tweet davası son savunmaya kaldı

PROPAGANDA SUÇU

“Sanık tarafından, trafik kazasında şehit olan Başsavcı Mustafa Alper’i FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında sembol isimlerden olması dolayısıyla kamyonun biçtiğini, bu şekilde görevi dahilinde yaptıklarının ölümünün sebebi olduğunu ifade etmiştir. Kamuoyunda FETÖ’ye yönelik mücadelenin hassasiyetini ortadan kaldırmak, soruşturmaların neticesiz kalacağı örgütün meşru amaçlar uğrunda mücadele ettiği algısı oluşturularak atılı propaganda suçu işlenmiştir.” Savcı, terör örgütü PKK’nın yöneticilerinin fotoğrafları kullanılarak 2015’teki “Kandil’den sert tepki, silah bırakma beklentisi boş” ve “Kandil’de KCK Eş Başkanı konuştu: Öcalan serbest kalmadan silahlar bırakılmaz” paylaşımlarının basın özgürlüğü kapsamını aştığı, şiddet içerdiği ileri sürüldü. Mahkeme Güven’in son savunmasını hazırlaması için duruşmayı 21 Kasım’a erteledi.