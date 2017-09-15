TV8, yeni Flash TV mi?





‘Evleneceksen Gel’, zaten kendi içinde büyük pespayelik dönen bir ortamdı. Yarışmacılardan Songül’ün ‘ifşa’sı YouTube’da neredeyse 300 bin kez izlenmiş. Songül, 23 dakika boyunca “Gözlerimize vikis (Vicks) sürüp zorla ağlattılar, parayla köle yaptılar, dandik rezidansta yatırdılar, her şey yalan” diye anlatıp duruyor. Ortam epey saçmaymış belli ki. Şimdi o Seda Sayan’lı kaosun içinden çıkan Solmaz’la Kaan çifti, TV8’in günlük dizisi ‘Aşk-ı Roman’ın başrolünde. Sanki ‘Cennet Mahallesi’ gibi ama daha şirret, daha entrikalı, dramlı. Her şey üçüncü sayfa haberiyle dedikodu sütunu çizgisinde. Ve ‘Gerçek Kesit’ oyunculuğunun müthiş bir şey olduğunu düşündürecek kadar rezalet kamera önü performanslarıyla dolu.

Dizinin son numarası, yine bir evlilik programı fenomeni Hanife’nin kadroya katılması. Hanife, Zuhal Topal ve Esra Erol arası aylarca mekik dokumuş ama ‘1.90 m boyunda, zengin, duygusal, muhafazakâr, kültürlü ve yakışıklı’ birini aradığı için hayaline bir türlü kavuşamamıştı. Artık “Seni yeneceğim İstanbul” derken yanlışlıkla kameraya baktığı bir diziyle şöhret arayacak.

‘KISMETSE OLUR’UN BİZE OYUNU MU BU?

Evlilik deryasından kopan en yeni dalga da ‘Gençlik Başımda Duman’. TV8’de yakında başlayacak dizi, bu kez ‘Kısmetse Olur’ yarışmacılarını dizi setine toplamış. Onlara, en öğrenci işinden bir senaryo uydurulmuş. ‘Kısmetse Olur’da herkesin ‘senaryo bunlar’ dediği olaylar, gerçekten senaryolaştırılmış. Acun Ilıcalı’nın hepimizle dalga geçtiğini düşündürecek güzellikte bir ironi.

Peki TV8, dev reytingli yarışmalarıyla, spor programlarıyla, hafiften tatlı gündüz kuşağıyla büyüklere kafa tutmayı başarmışken, neden Flash TV olmak istiyor? Olacaksa tam olsun; sırf akıl almaz çiğlikte olduğu için izlenen şeylerin adresi olsun bari. ‘İşte Benim Stilim’in şuursuz genç kızlarını, evlilik programından medet umanları, cast ajanslarının itilmiş kakılmış, hayalleri paramparça heveslilerini ucuz prodüksiyonlarla ekrana sürüp ‘gerisi çorap söküğü gibi gelir’ diye beklesinler.

Dalga geçilip küçümsenerek lime lime edilmeleri için klavye kurtlarının önüne atılan ucuz işgücüne olsun olan. Ne kadar beceriksiz olduklarıyla ilgili binlerce tweet atılırken sosyal medya reytingleri yükselir, bu vızıltı uğultu olur, kulaktan kulağa yayılır; sonra bir bakmışsınız, reyting panelinde ilk 5’e girmiş Hanifeler. Bunu başarı saymak da bir strateji. Ama Ilıcalı’nın istediği TV8 imajı bu mu; işin o kısmı düşündürücü.