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TV8 yayın akışında bu akşam neler var?

TV8 yayın akışı içerisinde hangi programlar olduğu yılbaşında araştırılan konular arasında yer aldı. Yılbaşı programları kapsamında ekranları başında henüz ne izleyeceklerine karar vermeyen vatandaşlar, TV8 yayın akışını gözden geçirerek hangi programlara zaman ayarıcaklarını kararlaştıracak. Peki, TV8 yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor? İşte merakla araştırılan yayın akışı ve detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
31.12.2017 - 16:54 | Son Güncelleme :

TV8 yayın akışı, yılbaşının sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Yılbaşı programları arasından henüz hangisini izleyeceğine karar vermeyen vatandaşlar, TV8 yayın akışını gözden geçirecek. İşte, 1 Ocak yılbaşı TV8 yayın akışı bilgileri

TV8 YAYIN AKIŞI BİLGİLERİ

Magazin 8
Saat: 00:15 - 02:45 (150 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Ünlüler dünyasından ezber bozacak yepyeni bir program...

Bilginiz Olsun
Saat: 02:45 - 03:30 (45 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Bilginiz Olsun programında bildiğiniz veya yanlış bildiğiniz birçok konu sizleri bekliyor.

8x8
Saat: 03:30 - 05:00 (90 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Birbirinden ilginç birbirinden eğlenceli listeler 8X8 programında sizlerle…

Arda'nın Mutfağı
Saat: 05:00 - 06:00 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Arda Türkmen, gıda sektöründeki deneyimlerini, pişirdiği yemekler eşliğinde izleyicilerle paylaşıyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar
Saat: 06:00 - 07:00 (60 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: BKM Mutfak oyuncularından kahkaha dolu skeçler...

Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
Saat: 07:00 - 08:45 (105 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: İslam dinin esasları izleyici ile paylaşılırken, doğru bilinen yanlışların altı çiziliyor.

Beşer 5'er
Saat: 08:45 - 11:45 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Tiyatro dersi veren bir öğretim görevlisi ile birbirinden renkli ve ilginç kişiliklere sahip öğrencilerinin maceraları...

Arda ile Omuz Omuza
Saat: 11:45 - 12:45 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Arda Türkmen konuklarıyla birlikte birbirinden lezzetli tarifler hazırlıyor.

Magazin 8
Saat: 12:45 - 15:15 (150 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Ünlüler dünyasından ezber bozacak yepyeni bir program...

Niyazi Gül Dörtnala
Saat: 15:15 - 17:15 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül'ün hayvanlara güç veren mucizevi formülü başına bela olur.

Güldür Güldür
Saat: 17:15 - 20:00 (165 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Günlük hayatın içinden, birbirinden komik skeçler...

O Ses Türkiye
Saat: 20:00 - 00:30 (270 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Sahnede bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Etiketler: tv8 yayın akışında neler var
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