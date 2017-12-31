TV8 yayın akışında bu akşam neler var?

TV8 yayın akışı, yılbaşının sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Yılbaşı programları arasından henüz hangisini izleyeceğine karar vermeyen vatandaşlar, TV8 yayın akışını gözden geçirecek. İşte, 1 Ocak yılbaşı TV8 yayın akışı bilgileri
TV8 YAYIN AKIŞI BİLGİLERİ
Magazin 8
Saat: 00:15 - 02:45 (150 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Ünlüler dünyasından ezber bozacak yepyeni bir program...
Bilginiz Olsun
Saat: 02:45 - 03:30 (45 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Bilginiz Olsun programında bildiğiniz veya yanlış bildiğiniz birçok konu sizleri bekliyor.
8x8
Saat: 03:30 - 05:00 (90 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Birbirinden ilginç birbirinden eğlenceli listeler 8X8 programında sizlerle…
Arda'nın Mutfağı
Saat: 05:00 - 06:00 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Arda Türkmen, gıda sektöründeki deneyimlerini, pişirdiği yemekler eşliğinde izleyicilerle paylaşıyor.
Çok Güzel Hareketler Bunlar
Saat: 06:00 - 07:00 (60 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: BKM Mutfak oyuncularından kahkaha dolu skeçler...
Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
Saat: 07:00 - 08:45 (105 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: İslam dinin esasları izleyici ile paylaşılırken, doğru bilinen yanlışların altı çiziliyor.
Beşer 5'er
Saat: 08:45 - 11:45 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Tiyatro dersi veren bir öğretim görevlisi ile birbirinden renkli ve ilginç kişiliklere sahip öğrencilerinin maceraları...
Arda ile Omuz Omuza
Saat: 11:45 - 12:45 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Arda Türkmen konuklarıyla birlikte birbirinden lezzetli tarifler hazırlıyor.
Magazin 8
Saat: 12:45 - 15:15 (150 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Ünlüler dünyasından ezber bozacak yepyeni bir program...
Niyazi Gül Dörtnala
Saat: 15:15 - 17:15 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül'ün hayvanlara güç veren mucizevi formülü başına bela olur.
Güldür Güldür
Saat: 17:15 - 20:00 (165 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Günlük hayatın içinden, birbirinden komik skeçler...
O Ses Türkiye
Saat: 20:00 - 00:30 (270 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Sahnede bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün