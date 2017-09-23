TV yayını bir anda kesildi... Kıyamet alarmı verildi!

ABD medyasında çıkan habere göre, Kaliforniya'nın güneyindeki Orange bölgesinde birkaç televizyon kanalında, önce ‘Acil uyarı' yazısı belirledi, ardından da bir erkek sesi konuşmaya başladı. Birkaç izleyici, yaşananların ‘televizyondan yapılan radyo yayınına' benzediğini kaydetti.

Erkek sesi, "Anlayın, çok acımasız zamanlar geliyor" diye duyurdu.

Orange sakini Erin Myers, "Televizyonun sesi aniden kat kat yükseldi. Beklenmedikti ama ben korkmadım çünkü bunun arkasında muhtemelen hackerlerin durduğunu biliyordum" diye anlattı.

Kanalların yöneticileri, sorunu öğrenir öğrenmez duyuruyu engellediklerini bildirdi. Yayının büyük ihtimalle radyodaki programlardan biri için hazırlandığı ama teknik hata yüzünden televizyon yayınına standart ‘acil durum' mesajıyla çıktığı aktarıldı.