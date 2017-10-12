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    TV restleşmesi KKTC’de erken seçim getirdi

    Ömer BİLGE/LEFKOŞA
    12.10.2017 - 23:35 | Son Güncelleme:

    KKTC’de koalisyon hükümetinin Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile ana muhalefet partisi CTP (Cumhuriyetçi Türk Partisi) lideri Tufan Erhürman arasındaki televizyon restleşmesi, erken seçim kararı getirdi.

    Erhürman katıldığı bir televizyon programında “Seçim istiyoruz. Hodri meydan” çağrısı yaptı. UBP (Ulusal Birlik Partisi) lideri Özgürgün ise programa bağlanarak, “Tarih söyleyin. Hemen kabul ederim” karşılığını verdi. Bunun üzerine iki lider 7 Ocak 2018 tarihinde uzlaştı. KKTC’de azınlık hükümeti bulunuyor. Sağcı partiler DP (Demokrat Parti) ile UBP, bağımsızların desteğiyle hükümet kurabilmişti.

    Etiketler: Hüseyin Özgürgün , gazetehaberleri
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