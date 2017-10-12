TV restleşmesi KKTC’de erken seçim getirdi

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Erhürman katıldığı bir televizyon programında “Seçim istiyoruz. Hodri meydan” çağrısı yaptı. UBP (Ulusal Birlik Partisi) lideri Özgürgün ise programa bağlanarak, “Tarih söyleyin. Hemen kabul ederim” karşılığını verdi. Bunun üzerine iki lider 7 Ocak 2018 tarihinde uzlaştı. KKTC’de azınlık hükümeti bulunuyor. Sağcı partiler DP (Demokrat Parti) ile UBP, bağımsızların desteğiyle hükümet kurabilmişti.