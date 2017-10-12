TV restleşmesi KKTC’de erken seçim getirdi

Erhürman katıldığı bir televizyon programında “Seçim istiyoruz. Hodri meydan” çağrısı yaptı. UBP (Ulusal Birlik Partisi) lideri Özgürgün ise programa bağlanarak, “Tarih söyleyin. Hemen kabul ederim” karşılığını verdi. Bunun üzerine iki lider 7 Ocak 2018 tarihinde uzlaştı. KKTC’de azınlık hükümeti bulunuyor. Sağcı partiler DP (Demokrat Parti) ile UBP, bağımsızların desteğiyle hükümet kurabilmişti.