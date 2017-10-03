TV kanalına 'sevgili arıyorum' diye ilan verince...

Olay, Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. bir hafta önce bir TV kanalına, “Sevgili arıyorum” diye ilan verdi. Kocasıyla boşanma aşamasında olduğunu ve isminin Zeynep A. olduğunu söyleyen bir kadın, bir hafta önce M.G.'yi aradı. Bir süre telefonda görüşen ikili daha sonra bir otelde görüşmek üzere randevulaştı.

M.G. otelde cinsel birliktelik yaşamak istedi. Bunun üzerine Zeynep A. “Ben böyle birlikte olamam önce senin banyo yapman gerekiyor” dedi. M.G. kıyafetlerini çıkartıp banyoya girdi. Kadın bunu fırsat bilerek şahsın pantolonunu alıp kayıplara karıştı. M.G. banyodan çıkınca kadının odada olmadığını anlayınca otelin telefonundan 155'i arayarak soyulduğunu söyledi.

'PANTOLONUM ÇALINDI'

M.G. olay yerine gelen polise TV kanalına ilan verdiğini kendisini arayan ve isminin Zeynep A. olduğunu söyleyen bir kadın tarafından pantolonunun çalındığını, cebinde 2 bin lirası, cep telefonu, otomobilinin anahtarı ve kredi kartlarının olduğunu söyledi.



Polis çevrede güvenlik kamerası araştırması başlattı. Yapılan araştırmada şahıs ile kadının otele birlikte gelirken daha sonra da kadının otelden giderken görüntülerini bulan polis kadının yerini tespit etti. Bu arada, M.G. polise şikayette bulunduktan sonra Yusuf K. isimli bir kişinin de kendisini arayarak şikayetten vazgeçmesini isteyip tehdit ettiği ihbarında bulundu.

'200 LİRA VARDI' DEDİ



Polis ise kadınla irtibata geçerek emniyete gelmesini sağladı. Emniyette yapılan incelemede kadının asıl adının N. Y. (29) olduğu belirlendi. N.Y., M.G.'ye ait çok sayıda kredi kartı ve bir cep telefonu getirdi ancak 2 bin lira para ve diğer cep telefonu sorulduğunda 200 lira para olduğunu onu da harcadığını başka da cep telefonu olmadığını söylediği öğrenildi.

'NİYETİM CİDDİYDİ'



N. Y.'nin alınan ifadesinde bir hafta önce bir TV kanalında M.G.'nin verdiği alt yazı ilanı görerek aradığını, ilk başta niyetinin ciddi olduğunu, evlenmek amaçlı görüştüğünü belirterek, “Yaklaşık 1 hafta kadar önce TV kanalında alt yazıda bir telefon numarası gördüm, numarayı veren şahıs tanışmak istediğini söylüyordu, bende eşimden boşanma aşamasında olduğum ve ayrı yaşadığım için bu telefon numarasını tanışmak amaçlı aradım. Bir süre konuştuk bir hafta sonra buluşarak bir yerde yemek yedik. 1 haftalık konuşma süremizde evlenmek amaçlı konuşmuştuk ve niyetimiz ciddiydi” dediği öğrenildi.

'CEZA VERMEK İSTEDİM'



N.Y., birlikte yemek yedikten sonra bir apart otele geçtiklerini burada M.G. ile kendi isteğiyle cinsel birliktelik yaşamak istediğini belirterek ifadesinde şunları kaydetti:



“Ancak M.G. otelde benden yapamayacağım bir cinsel birliktelik istemişti, bende böyle bir şey yapmamak için M.G.'ye önce banyoya gir, daha sonra dedim. M.G. banyo yapmaya girdiğinde benden talep ettiği cinsel istekten dolayı kendisine sinirlendiğim için ceza vermek amaçlı pantolonunu alıp kaçtım, pantolonunu alma sebebim peşimden gelmesini istemediğim içindi.



Pantolon ceplerini daha sonra kontrol ettiğimde 1 adet siyah cüzdan ve içerisinde M.G. adına düzenlenmiş ehliyet, kredi kartları, 1 cep telefonu, oto anahtarı ve 200 lira vardı. Aynı gün Fatih Polis Merkezine gelerek M.G.'den aldığım eşyaları kendi rızam ile polislere teslim ettim. M.G.'ye ait pantolonu çöpe attım, cüzdanından 2 bin lira para çıkmadı, sadece 200 lira para çıktı. Bu parayı da harcadım, yaptığımdan çok pişmanım, bir anlık kızgınlıkla böyle bir şey yaptım, amacım hırsızlık değildi, M.G'nin bana karşı davranışından dolayı kendisine kızdığım için böyle bir şey yaptım. M.G. ile tanışırken adımı Zeynep A. olarak vermiştim, bu sebeple adımı Zeynep A. olarak biliyor.”

Kadın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.