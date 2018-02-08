TV izlemede tasarruf yolu

BİR evin en önemli fatura giderleri arasında televizyon yayınları için kullanılan platformlar geliyor. Hatta bazen öyle ki, bu platformlara ödediğimiz faturalar, temel ihtiyaçların başında yer alan elektrik, su ve doğalgaz faturalarını bile geçiyor. Bu yüzden fatura detoksu yapılacak konuların içinde televizyon yayını platformları da bulunuyor. Söz konusu platformlarda yapılacak ufak değişiklikler bile sizin bir yılda yüzlerce liranızın cebinizde kalmasını sağlayabilir. Biz de buradan yola çıkarak ‘Fatura detoksu’ yazı dizimizin ikici bölümünde televizyon yayını sunan platformlara değindik. “Televizyon yayını ile internet bağlantısını ayrı mı almalıyım”, “Sözleşme mi taahhütlü mü yapmalıyım” ve “Fazla paketler faturamı ne kadar şişiriyor” başta olmak üzere televizyon platformları konusunda birçok soruya yanıt veriyoruz. Sizin de evinizde televizyon yayını kutusu varsa bu rehbere mutlaka göz atın...

PAKET SATIN ALIN

Televizyon platformlarında faturaları düşürmenin en kolay ve önemli yollarından biri paket (bundle) seçeneklerini değerlendirmek. Şirketler, sundukları televizyon platformlarının yanında internet hizmeti de veriyor. Yani, televizyon ile internet hizmetini ayrı ayrı almanıza gerek yok. Bu iki farklı hizmeti paket olarak aldığınızda faturanızda önemli avantaj yaşanıyor. Örneğin; bir internet paketi aylık 55-60 TL civarında. Televizyon paketlerindeki başlangıç fiyatları ise aylık 19-25 TL arasında değişiyor. İkisini ayrı ayrı aldığınızda aylık yaklaşık 80 TL ödüyorsunuz. Ancak internet hizmeti ve televizyon platformunu satın aldığınızda bu rakam 65-70 TL civarında değişiyor. Bu da abonelerin faturasını yaklaşık yüzde 15 düşürüyor. Kotası yüksek ve hızlı internet paketleri ile daha üst televizyon paketlerini tercih ettiğinizde ise faturaları yüzde 30 düşürebilmek mümkün. Öte yandan televizyon platformu ve internet bağlantısını tek paket olarak almanın diğer bir avantajı da faturayı tek elden ödemek.

TAAHHÜTÜ UZATIN

Televizyon platformlarına taahhütlü ve taahhütsüz olmak üzere iki farklı şekilde abone olunabiliyor. İki seçenek arasında faturalara yansıyan çok ciddi bir fark oluşuyor. Abonelerin 24 aya kadar vereceği taahhütler, televizyon platformlarının aylık ücretlerini ciddi oranda düşürüyor. Şirketlerin sunduğu taahhütlü ücretlerden yola çıkarak yaptığımız hesaplamalarda, 24 aylık abonelik sözleşmelerinde, aylık ortalama 30 TL’ye kadar faturaları düşürebilmek mümkün. 24 ay sonundaysa abonelerin 700 TL tasarruf yapılabiliyor. Taahhütlü aboneliklerde çok önemli bir nokta var. O da taahhüt süresinin bitiminden önce abonelikten çıkmak. Yapılan düzenlemelere göre abonelikten çıkılmak istendiği tarihte geçmiş verilen indirimlerle, taahhüt bitimine kadar ödenmesi gereken tutarlar hesaplanıp, abone lehine olan daha düşük tutar faturalandırılıyor.

İLGİYE GÖRE İÇERİK

Tüketicilerin en sık düştüğü hatalardan biri televizyon platformlarından ihtiyacı olmadan aldıkları kanal paketleri. Örneğin; dizi, çizgi film, belgesel ve spor gibi ilgi alanlarına göre oluşturulan bu paketler, televizyon platformları arasında ‘add-on’ olarak ifade ediliyor. Abonelik başlangıcında birçok paket seçerek üyeliklerini başlatan tüketiciler, daha sonra bu kanalların çoğunu izlemediğini fark ediyor. İlgi alanı dışında kalan bu paketler, faturaların gereksiz yere şişmesini sağlıyor. Nasıl mı? Televizyon platformlarının sunduğu paketler yaklaşık 15 TL’den başlıyor. İlgi alanınızın dışında kalan bu paketleri iptal etmeniz durumunda faturalarınızı hafifletmeniz mümkün olabilir.

KUTULARA DİKKAT

Görüntüleme teknolojileri hızla gelişiyor. Yayın kalitesi de artıyor. Her ne kadar yeni teknolojileri kullanmak isteseniz de birçok yayın son teknolojiyi desteklemiyor. Örneğin; şu anda birçok televizyon modeli 4K çözünürlüğe sahip. Ancak fazla ödeyerek bu çözünürlükteki kutu almanız anlamsız. Çünkü 4K çözünürlükte yayın yapan televizyon kanalı sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Boşu boşuna son teknolojiyle donatılmış televizyon platformu kutusuna fazladan para ödeyeceksiniz. Televizyon platformları kutularında dikkat etmeniz gereken bir diğer noktada kaydetme özelliği. Birçok kullanıcı abone olurken heves edip kaydetme özellikli kutu alıyor. Eğer kullanmıyorsanız, faturanızı şişirdiğini unutmayın.

PAKETİ TAKİP EDİN

Televizyon platformları konusunda değinmek istediğimiz son nokta ise paketlerinizi ve kampanyaları takip etmeniz. Televizyon platformlarının sürekli olarak paket ve kampanyaları güncelliyor. Birçok abone hangi paketi kullandığını bilmiyor ve kampanyaları takip etmiyor. Kullandığınız paketten daha fazla kanala sahip olan seçenekleri farklı bir pakete dahil edilerek daha uygun fiyatla sunulabiliyor. Bu yüzden televizyon platformların-dan gelen kısa mesaj ve e-posta gibi bilgilendirme-leri mutlaka takip edin. Yeni kampanya varsa çağrı merkeziyle temasa geçin ve bilgi alın.

YARIN: EVDEKİ İNTERNETTE TASARRUF