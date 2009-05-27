Tüzüklerin Efendisi

Emrah Öner yazıyor

Aziz Yıldırım, geçen hafta bir kez daha rakipsiz olduğunu gösterdi ve 22 Temmuz seçimlerini aratmayan bir fark ile tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Aynı Tayyip Başbakan’ın yaptığı gibi, seçim günü espriler yaptı, şiirler okudu, güldü, eğlendi.

Seçim sonrası da mikrofonu eline aldı, bütün Fenerbahçelileri kucakladı, onları mutlu edecek, onure edecek, morallerini yükseltecek temennilerde bulundu.

Başbakan, işsizliği bitireceğini, terörü sıfırlayacağını, refahı getireceğini falan söylemişti.

Aziz Yıldırım’ın ise elinde bir tek güller eksikti…

Fakat bunlar da yetmedi.

Daha imkansızları ağzından bir anda çıkıverdi.

Üst üste 3 sene şampiyonluk, her sene Şampiyonlar Ligi’ne katılım ve Federasyon kupası dedi.

Tabi ki, bir 4 büyük kulüp başkanı bu vaatleri verecektir. Belki de vermelidir.

Ama ben, Fenerbahçe’nin kurumsallıkla ilgisi olmadığı dönemde bile bu kadar plansız, sistemsiz, altyapısız, mesnetsiz, desteksiz, mikro veya makro programsız vaatler zinciri görmedim.

Aziz Yıldırım’ın buna ihtiyacı var mı idi?

Sen zaten 4000-5000 oy farkla yine başkan seçilmişsin.

Kömür ile mi geldin, buzdolabı ile mi geldin, korkutarak mı geldin, icraatla mı geldin bilmem ama bu tür vaatleri Ali Şen çitliğinden Fenerbahçe’ye el koymaya geldiği günlerde gazetede Cruyff ile yapılan kahvaltının resimlerinin altında görürdük.

Bu tür bireysel çıkışların artık bitmiş olması gerektiğine inanıyorum.

Fakat öyle bir karizmanın da geride kaldığına üzülüyorum.

Çünkü, sen daha bırak Roberto Carlos’u, Alex’i, Deivid’i, Aragones’i, Uğur Boral’ı, Yasin’i, Can’ı, Ali Bilgin’i, Deniz’i, Selçuk’u, Vederson’u, Güiza’yı göndermeyi, devam eden bir Şili Ligi’ne bile Şili kaptanı, Maldonado’yu sallayamıyorsun.

Veya ucuz dediğin Josico’yu seçildiğin ilk gün gönderemiyorsun.

Daha Kezman’ın kiralık durumunu açıklamıyorsun.

Edu’nun sözleşmesinin ne olacağı belli değil, sen Appiah diyorsun.

Çocuk daha yeni kurtulmuş, Tuncay’a kapımız açık diyorsun, kafa karıştırıyorsun.

Millet Arda, Serdar ile oynarken, Tugay’ı alkışlarken, sen 11 senedir tesis diyorsun, sonra Burak, İbrahim Akın diyorsun.

Adam enerji tesisi ile kulübüne para kazandırıyor, sen Millenium Evleri diyorsun.

Okocha’yı, Balic’i sattım, para kazandırdım diyorsun, Tuncay’dan, Anelka’dan, Rüştü’den, Aurelio’dan, Ümit Özat’tan, Nobre’den, Van Hooijdonk’dan hiç bahsetmiyorsun.

Geçen sene en az Şampiyonlar Ligi yarı finali sözü veriyorsun, bu sene bir UEFA Avrupa Ligi ön elemesi daha oynamamak için kasıyorsun.

50 maçın 5’inde kafa atmış, 4’ünde gırtlağını sıkmış, 6’sında ayağına basmış bir futbolcu İtalya’ya kaçmasın diye umut ediyorsun.

Türkiye’nin Gökhan Zan’dan sonra gelmiş geçmiş en sakat(!) oyuncusunu “Emre’yi ben aldım, Aragones istemedi” diyebiliyorsun.

Can Bartu’dan, Lefter’den, Rıdvan’dan daha çok Juan Figer ile görüşüyorsun.

Tv’de Ali Koç tane tane, güzel güzel konuşuyor, anlaşılıyor, siz konuşunca anlaşılamıyorsunuz.

Futbol dışında diğer branşlarda başarılıyız diyorsunuz, çünkü o branşların başında o hizmetten anlayan birini görevlendiriyorsunuz.

Korkuyorum, seneye daha kötü olacak.

Çünkü siz, Aziz Yıldırım, inşaatı bıraktığınızı ve sadece futbol ile ilgileneceğini söylüyorsunuz.