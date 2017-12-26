Tuzla'da tersanede heyecan yaratan patlama sesi

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi tersaneye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği ve ölen ya da yaralananın olmadığı belirlendi.
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