Tuzla'da kimyasal kargaşa! Şöförler 'izinli' dedi, İSKİ 'iptal edildi' açıklaması yaptı

Tuzla’da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından önceki gün MOBESE kameralarından tespit edilen dört vidanjör yakalanmıştı. Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirilen vidanjör araçlarından Olay Yeri İnceleme Ekipleri numune aldı. Araç şoförleri ifadelerinde söz konusu alana yasadışı döküm yapmadıklarını söyledi. Araçlarda yapılan incelemelerin ardından şoförler gönderildi. Dün ise bölgede görev yapan sekiz vidanjör aracı polis merkezine gelerek numune verdi.

'YASAL DÖKÜM ALANI' SAVUNMASI

Araç şoförleri, kimyasal atık bırakıldığı iddia edilen Aydınlı Patlayıcı Maddeler Yolu üzerindeki kanala evsel atık boşalttıklarını bunnu da izinli olarak yapıldığını öne sürdü. Söz konusu kanalının ‘evsel atık kanalı’ olduğunu belirten kamyon şoförleri yetkililerin de zaman zaman boşaltım sırasında denetim yaptıklarını iddia etti. Vidanjör şoförlüğü yapan Ercan Kazan, “Araçlarımızda evsel atık taşıyoruz. Kimyasal atık döküldüğü iddia edilen kanal hattına, fabrikalardan topladığımız evsel atık olarak tabir edilen atıkları boşaltıyoruz. Bunlar pis su, lağım suyu gibi atıklar oluyor. Burası yetkililerin bize gösterdiği yasal döküm alanıdır. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İSKİ bizim denetimlerimizi yapıyor. Kanalı boşalttığımız yerde sürekli bekleyen yetkili yok. Bazen gelip boşaltım esnasında numune alıyorlar. Buradan boşalttığımız atıklar kanalizasyon sistemine giriyor. Deşarj işlemini yaptığımız alan bize gösterilen alandır” dedi.

Vidanjör aracıyla numune vermek için polis merkezine gelen Ercan Koca ise “Bölgemizde kimyasal araç taşıyan vidanjörler bellidir. Bunların hepsinde GPS cihazları bulunuyor. Kimyasal atıklar organize sanayi bölgelerindeki arıtma tesislerine boşaltılıyor. Haberlerde gösterilen yer evsel atık kanalıdır. Buraya biz boşaltım yapıyoruz. Belki bir kimyasal atık aracı gelip oraya boşaltım yapmıştır. Bu da GPS cihazlarından tespit edilebilir. Evsel atık için gösterilen alana kimyasal atık dökmenin cezası çok fazla. Bence kanal hattına başka bir yerden kimyasal atık bırakıldı” dedi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise polis merkezine gelen vidanjörlerden numune aldı. Kimyasal atık döktüğü iddia edilen aracın tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

İZİNLER İPTAL EDİLMİŞ

Tuzla’da kimyasal atık boşaltıldığı alana İSKİ’nin denetimiyle evsel atıkların döküldüğü iddialarına İSKİ’den yanıt geldi. İSKİ’nin İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İstanbul’daki tüm ilçe belediye başkanlıkları, İBB Çevre Koruma ve Kontrol daire Başkanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’na gönderdiği yazı ile İstanbul sınırları dahilinde çalışan bazı vidanjör çalıştırıcılarının “Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi’ni istismar ederek, “Arıtılmamış endüstriyel atıksuları, arıtma çamurlarını, tehlikeli atık ve artık maddeleri” vidanjörlerle taşıyarak, zaman zaman alıcı ortamlara ve İSKİ’ye ait kanal ve kolektörlere boşalttıklarını tespit edip, söz konusu izne ilişkin yönergeleri yürürlükten kaldırdığını bildirdi.

İSKİ, söz konusu yazı ile ilgili kurumlara 5 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ile 7 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğü giren İSKİ Vidanjör Çalıştırma Esasları Yönergesi’ni, 5 Temmuz 2011 tarihli İSKİ Yönetim Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırdığını açıkladı. İSKİ, yazısında gerekçe olarak, söz konusu izin belgelerinin istismar edildiğini belirtip “Bazı vidanjör çalıştırıcıları tarafından İSKİ’ye ait kanal ve kolektörlere boşalttıklarından, kanalizasyon sisteminin büyük oranda tamamlanması dolayısıyla, evsel nitelikteki atıksıların vidanjörlerle taşınmasına duyulan ihtiyacın azalmasından ve altyapısı olmayan yerleşim alanlarında da evsel atıksuların vidanjörlerle taşınması hizmetinin idaremiz tarafından ücretsiz olarak verilmesinden dolayı” ifadelerine yer verdi. Kurumlara gönderilen yazıda ayrıca şöyle denildi:

“İSKİ Vidanjör Çalıştırma Esasları Yönergesi’nin yürürlükten kaldırılması nedeniyle bundan sonra vidanjr çalıştırıcılarına idaremiz tarafından Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi verilmeyecektir. Daha önce verilen izin belgelerinin süreleri de Mart 2011 itibariyle dolmuş olup, halihazırda hiçbir vidanjörün idaremizden alınmış geçerli izin belgesi bulunmamaktadır.

İSKİ, Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Demir imzasıyla ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, olası tehlikeye de dikkat çekip, şu uyarıda bulunmuş:“Söz konusu 2872 sayılı Çevre Kamunu, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri gereği, arıtılmamış endüstriyel atıksuların, arıtma çamurlarının ,tehlikeli atık ve artık maddelerin kanalizasyon sistemine boşaltılması ve alıcı ortamlara verilmesi yasak olup, bu faaliyetler Türk Ceza Kanunu’nda “Çevreye Karşı İşlenmiş Suçlar “ kapsamındadır.

İSKİ TALİMATIYLA KAPATILDI

Tuzla Aydınlı’da bulunan atık su kolektör hattının üzeri beton dökülerek kapatıldı. Çalışmayı yapan görevliler “İSKİ’nin talimatı üzerine kapattık” dedi.

CHP'LİLER PROTESTO ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Mahmut Tanal, kimyasal atıkların deşarj edildiği atık su kolektör hattının bulunduğu olay yerinde açıklama yaptı. Hamzaçebi, “Yetkililerin yapmış olduğu açıklamalar olayın üzerini örtmeye yöneliktir. Kamu görevlileri yıladır burada bu şekilde bir deşarj işlemi yapıldığını biliyorlar. Çünkü hemen yanımızda belediyenin tesisleri bulunmaktadır. Yıllardır Tuzla bu kokularla karşı karşıyadır. 100 bin kişinin sağlığı etkilendi. Olay ‘koku’ diye adlandırılıyor. Kokuya neden olan kimyasal atıklardan çıkan zehirli gazlardır. Bunun insan sağlığına etki edecek bir yanının olmadığı açıklandı. Tuzla’daki hastanelerde 97 kişi tedavi altına alındı. Trikloretilen maddesi metal ve tekstil sektöründe kullanılıyor. Yağların çıkarılması amacıyla kullanılan çözücü bir maddedir. İnsan sağlığına zararlı zehirli bir gazdır. Kusma, baş dönmesi, öksürme halsizliğe yol açıyor. Bu madde ileride Parkinson hastalığını tetikleyecek bir maddedir. İnsan bedeninde kalıcı hasarlar bırakacak bir maddedir. Kimyasal gazların insan sağlığına olumsuz etkisinin bulunup bulunmadığını açıklaması için Sağlık Bakanlığını göreve davet ediyorum. Tuzla halkına gerçekleri söylemeyen Tuzla belediye başkanı istifa etmelidir. Bizim için önemli olan insan, hayvan ve bitkilerin sağlığıdır. Olayın peşini bırakmayacağız” dedi.

Yüzlerini maskeler ile kapatan CHP’li grup basın açıklamasının ardından “Kokuya göz yumma, sağlığımızla oynama” sloganları attı. Grup üyeleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.