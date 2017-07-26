Tuzla’da ev teslimi başladı

15 ila 19 katlı 7 bloktan ve 742 adet konuttan oluşan Lokum Evler projesinde 117-154 metrekare arasında değişen 2+1 ve 3+1 daireler yer alıyor. Zengin sosyal donatı alanlarına sahip proje aile hayatına ve mahalle konseptine uygunluğu ile dikkat çekiyor. Lokum Evler projesinin konumu ile öne çıktığını belirten yetkililer, “Proje Tuzla sahiline 8, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 6, alışveriş merkezlerine 14, üniversiteler bölgesine 12 dakika mesafede bulunuyor” dedi. Teslimler, 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı konut bloklarına ait parsellerle devam ediyor. Lokum Evler İncirli Taşlık (1 Parsel) 2017 Eylül ayında, Narlı Taşlık (3 Parsel) 2017 kasım ayında, Dutlu Taşlık (22 Parsel) 2018 Haziran ayında teslim edilecek.