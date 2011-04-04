Tuzla, Kartal ve Ataşehir' e benzeyecek

Teknik Yapı bu yıl Tuzla'da toplam 5 bin 500 konutluk en büyük ölçekli projesine hazırlanıyor. Teknik Yapı Başkanı Nazmi Durbakayım, "Ataşehir ve Kartal’da olduğu gibi Tuzla’da da değer yaratan projeler gerçekleştirmek için ilk adımı atacağız" dedi.

TEKNİK Yapı, 37 yıldır 'güven ve memnuniyet' ilişkisini misyon edinerek, Kadıköy başta olmak üzere Anadolu Yakası'nda gerçekleştirdiği projelerde binlerce aileyi ev sahibi yaptı. Kurulduğu 1974 yılından 2005 yılına kadar irili ufaklı yaklaşık 3 bin daire yapıp satan, son 5 yılda ise 5 bin 874 konuta imza atan Teknik Yapı, bu yıl Tuzla'da en büyük ölçekli projesine hazırlanıyor. Emlak GYO ile yapacakları hasılat paylaşım modeliyle Tuzla'da toplam 5 bin 500 konutluk projeye imza atmaya hazırlanan Teknik Yapı, bunun yanı sıra Kartal'da yatırım bedeli 185 milyon lira olan 500 dairelik proje yapacak. Teknik Yapı, bir yandan da Upcity Residence, Uptwins Deluxe Residence, Upcity Flats, Deluxia, Evora projelerinin satışlarına da devam ediyor.

Büyüme hedefi yüzde 150

Teknik Yapı Başkanı Nazmi Durbakayım, Teknik Yapı'nın yıllık ortalama 1500 yeni konut arzı oluşturduğunu, 2011 yılında en az yüzde 30 artırarak 2 bin yeni konut inşaatı hedeflediklerini ancak, bu yıl sözleşmesini imzaladıkları projelerle bu hedefi artırarak yüzde 150’ye yükselttiklerini belirtti. Bu yıl Kartal, Samandıra’da, Tuzla ve Maltepe’de oluşturacakları arsa stoku üzerinde konut ve rezidans ağırlıklı projelere ağırlık vereceklerini vurgulayan Nazmi Durbakayım, "Satın alma işlemini gerçekleştirdiğimiz arsaların ilki üzerinde yükselecek olan yeni projemizin arzını ise yılın ilk yarısında yapacağız. Kartal’da arsa alımını tamamladığımız ve yaklaşık 500 konuttan oluşan projemizi nisan veya mayıs ayında hayata geçirmeyi düşünüyoruz. 2011’deki ikinci projemiz ise Aralık 2010’da birinci olduğumuz ve Tuzla’da yer alan toplam 300 bin 566 metrekarelik arsa üzerinde gerçekleşecek" diye konuştu.

Kaliteyi ekonomik sunacak

Tuzla projesini, Emlak GYO ile yapacakları hasılat paylaşım modeline bağlı kalarak gerçekleştireceklerini ifade eden Nazmi Durbakayım, şunları söyledi: "Kazandığımız bu ihaleler, Tuzla’yı Ataşehir ve Kartal’da olduğu gibi markalı projelerin çekim merkezi yapmak için önemli bir fırsat yarattı. Kara, hava ve deniz ulaşımının tam merkezi olan Tuzla, bugüne kadar sadece sayfiye ve küçük çaplı ekonomik sitelere ev sahipliği yapan bir bölge olarak biliniyordu. Kartal ve Ataşehir’de olduğu gibi Tuzla’da gerçekleştireceğimiz projede, lükse kaçmadan Bağdat Caddesi’ndeki yüksek kaliteyi, ekonomik rakamlarla sunmayı hedefliyoruz. Bizim için oldukça önemli bir konumda bulunan Tuzla, markalı konutların Kartal’dan sonraki ilk durağı olacak bir potansiyele sahip. Ataşehir ve Kartal’da olduğu gibi Tuzla’da da değer yaratan projeler gerçekleştirmek için ilk adımı en kısa zamanda atacağız. Bu kapsamda Tuzla’nın konumuna uygun, ekonomik değerleri ön planda tutan yaklaşık 5 bin 500 konuttan oluşan mini bir şehir yapacağız. Projemizde kreşinden parkına, ticaret merkezinden okuluna kadar geniş bir sosyal alanlar yer alacak. Burada gerçekleştireceğimiz proje büyüklüğünün yaklaşık bir milyar lira büyüklüğünde olacağını öngörüyoruz."

Kartal ve Ataşehir gibi olacak

2011’de de Kartal gibi farklı bir bölgeye yatırım yaparak gündeme çıkarmak, yeni bir pilot bölge yaratmak istediklerini kaydeden Durbakayım, şöyle konuştu: "Bizim için pilot bölge kavramı, ulaşımı kolay gelecekte prim potansiyeli olan bir bölge olacak. Ulaşımda havayolu, deniz ve karayolu üçgeninden oluşacak bir lokasyon olacak. Arsa arayışlarımızı ve edinimlerimizi de kentsel dönüşümün sivil ayağını oluşturması amacıyla eski fabrika alanları olmasına dikkat ediyoruz. Böylece şekil değiştiren bölgelerdeki dokuyu bozmadan yeni yaşam alanları yapmaya özen göstereceğiz."

Kullanım maliyetini düşürecek

2011’deki hedeflerindan birinin de müşterinin satın alma maliyeti ile birlikte kullanım maliyetini ön plana alan bir satış stratejisi olacağını ifade eden Umut Durbakayım, "Hedefimiz, bizden daire alan müşterilerimizin yeni konutlarındaki yüksek kalitedeki yaşam standartlarına düşük seviyedeki kullanım maliyetleriyle sahip olmalarını istiyoruz" dedi.

Ulaşımı kolay, prim potansiyeli yüksek bölgeleri seçiyoruz

BU yıl içinde Kartal, Tuzla, Maltepe, Kadıköy ve Avrupa yakasında yeni projelere başlamayı planladıklarını dile getiren Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım ise, proje gerçekleştirecekleri bölgeleri nasıl seçtiklerini şöyle anlattı: "Söz konusu bölgelerden Kartal ve Tuzla’daki arsa stokumuz hazır. Diğer bölgelerdeki arsa edinme çalışmalarımız ise sürüyor. Teknik Yapı’nın sektördeki ilk konutları deniz kenarında, merkeze yakın ve ulaşımı kolay yerlerde olduğu için tüketicinin aradığı temel kriterlerin bunlar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla yakın geçmişteki projelerimizde ve gelecekteki projelerimizde ulaşımı kolay, prim potansiyeli yüksek bölgeleri seçiyoruz. Bu kapsamda Bağdat Caddesi’nden başlayan yolculuğumuz Akatlar, Ulus, Şişli, Boğaz, Dragos, Çamlıca'ya uzandı. 2005’te arsa sıkıntısı yaşarken Emlak GYO’nun Ataşehir’de açtığı ihaleye katıldık ve bu bölge ile başlayan projelerimiz Kartal, Maltepe, Uğur Mumcu ile devam etti. Yılsonunda ise Tuzla’ya ulaşmış olacağız. Son 5 yıldır ise şehir merkezi ve prim potansiyelinin yanına ulaşım gibi çok önemli bir kriteri daha ekledik. Bu kapsamda sadece kara ulaşımı ile birlikte hava, deniz ve demir yolları açısından da kolay ulaşım sağlanabilen bölgelerle ilgilendik."

Söylediğimiz her yatırımı gerçekleştirdik

TEKNİK Yapı'nın 2010’da 400 milyon liralık bir yatırım büyüklüğü öngördüğünü ve gerçekleştirdiği Deluxia Palace, Deluxia Suites, Upcity Residence, Evora ve Kadıköy’deki iki butik projeyle, söylediklerini tam olarak yerine getirdiklerini vurgulayan Nazmi Durbakayım, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu bizim için oldukça sıradan bir durum, ancak müşterilerin gözünde oldukça önemli bir sınav. Çünkü son 5 yıla bakıldığında konut sektöründe faaliyet gösteren bir çok firmanın orta ve uzun vadeli planlarının sadece kağıt üzerinde olduğuna şahit oldular. Özellikle 2008’in sonu ve 2009’un ilk üç çeyreğini etkisi altına alan küresel mali kriz, konut sektöründeki gerçek aktörleri ortaya koymuştu. Konut sektörüyle büyüyen ve konut sektörünün büyümesinde rol alanlar elini taşın altına koyarken, sektörümüzün yeni oyuncuları ‘bekle, gör’ politikasını seçerek bir kenara çekildiklerini açıkça dile getirdiler."

Yüzde 1 peşinatla sıfır faiz imkanı

TEKNİK Yapı'nın, Kartal’daki projelerinde yüzde 1 peşinatla 12 ay sıfır faiz, yüzde 25 peşinatla 24 ay sıfır faiz, yüzde 35 peşinatla 36 ay sıfır faiz, yüzde 50 peşinatla 48 ay sıfır faiz oranları uygulanıyor. Ataşehir’de gerçekleştirdiği Deluxia’da ise minimum yüzde 25 peşinatla 12 aydan 120 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Aynı ödeme şartları kapsamında 60 ay vadeye yüzde 0.74, 120 ay vadeye yüzde 0.79 faizle kredi imkanı sağlanıyor.

Teknik Yapı'nın devam eden projeleri

Upcity Residence: 281 daireden oluşan proje, 30 Nisan tarihinde satışa çıktı. Uğur Mumcu bölgesinin ilk rezidans yaşamını sunan Upcity Residence, stüdyo, 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşuyor. Projede büyüklükleri 52 ile 232 metrekare arasında değişen 6 farklı tipte ticari birim yer alacak. Projede fiyatlar 73 bin 600 lira ile 237 bin 700 lira arasında değişiyor.

Uptwins: Yaklaşık 13 dönümlük bir arsa içinde yükselen proje, iki yüksek blok ve tek katlı ticaret merkezinden oluşuyor. Üç ayrı daire tipinden oluşan bloklarda büyüklüğü 38 metrekare ile 128 metrekare arasında değişen toplam 312 daire bulunuyor. Projede biri büyük olmak üzere toplam 19 ticari birim yer alacak. Projede fiyatlar 178 bin 800 lira ile 442 bin 700 lira arasında değişiyor.

Upcity Flats: Kartal Uğur Mumcu bölgesinde yer alan proje, Ocak 2009’da başlarken, Aralık 2011’de bitecek. Beş yüksek blok ve üç ayrı bölümden oluşan ticaret birimlerinden oluşan UpCity’de, toplam 340 daire olacak. Daire fiyatları 161 bin 700 lira ile 288 bin 600 lira arasında değişecek. Projeyi UpCity Center tamamlayacak.

Deluxia: Toplam 702 daireden oluşan Deluxia projesi, 482 dairelik Deluxia Palace ve 220 dairelik Deluxia Suites’den oluşuyor. Proje büyüklüğü 275 milyon TL olan Deluxia’daki dairelerin teslim tarihini Mart 2012 olacak. Deluxia’da yer alan tüm daireler ile 11 ticari birimin gerek home office gerekse yaşamak amaçlı her türlü teknolojik alt yapıya sahip olacak. Projeyi çevreleyen ayanlarda ise zemin oturumları 167 ile 256 metrekare arasında değişen 11 ayrı kiralanabilir ticari birim olacak.

Evora: Proje 4 bloktan oluşuyor. Projede stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklindeki dört ayrı tip ve 12 farklı içyapıdan oluşan toplam 432 daire yer alıyor. Daire tiplerinin tümü, dört farklı cepheye bakacak şekilde dağılım gösteriyor. Projede yer alan ve büyüklüğü 54 ile 60 metrekare arasında değişen 218 adet 1+1 tipi daireler, projedeki toplam dairelerin yüzde 50’sini oluşturuyor. Ekim 2010’da inşaatına başlanan Evora projesi Mayıs 2013 tarihinde teslim edilecek. Evora'da fiyatlar 84 bin 500 lira ile 299 bin 800 lira arasında değişiyor.

Kendi arsamızda inşa ediyoruz, fiyat avantajına dönüşüyor

NAZMİ Durbakayım, mevcut projelerin tamamına yakınının kendi arsaları üzerinde yükseldiği için fiyat açısından müşterilerine önemli avantajlar sağladıklarını vurgulayarak, "Tüm projelerimiz emsal rakiplerine göre belirgin bir fiyat rekabetine ve avantajına sahip. Örnek vermek gerekirse Kartal’daki projelerimizin metrekare fiyatları emsal rakiplerine göre en az yüzde 10 daha avantajlı. Bu durum Ataşehir’deki Deluxia projelerimiz için de geçerli. Ataşehir’de de metrekare fiyatlarımız yüzde 10-15 daha avantajlı" diye konuştu.

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