TÜZDEV’den çocuklara kamp

Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı, (TÜZDEV) 10-14 yaş grubundaki çocuklar için yaz kampı düzenliyor. Çocuklar ahşaptan havacılığa kadar on farklı atölyede eğitim alabilecek ve sosyalleşebilecek. Atölyeler ise en fazla 15 kişi olacak şekilde düzenlenecek. Kampın eğitim dışında, çocukların arkadaşlık ilişkilerine de katkı sağlayacağını söyleyen TÜZDEV Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden, şu ayrıntıları verdi: “Çocuklar hem otel içinde hem spor alanlarında hem de otel çevresindeki güvenli ormanlık alanda gezi, gözlem, eğitim ve eğlencenin bir arada olacağı şekilde vakit geçirecek. Her gece astronomi derslerimiz olacak. Çocuklarımız ayrıca havuz imkanından faydalanabilecek, beş yıldızlı otelde eğitim kampı geçirecekler. Bir yandan uzman eğitimciler ve danışman akademisyenler eşliğinde disiplinli şekilde 24 saati değerlendirecekler, diğer yandan da Türkiye’nin her yerinden yeni arkadaşlar edinecekler.”

Yaz kampında yapılacak atölyeler ise şöyle: Ahşap, zeka oyunları, kağıt oyunları, fiziksel etkinlikler, astronomi, havacılık ve roket, eğlenceli bilim, botanik, doğayı keşif, liderlik, değerler, robotik, yaratıcılık. Kamplarla ilgili bilgi almak isteyenler TÜZDEV İstanbul Genel Merkezi’nin yanı sıra Ankara ve Kayseri temsilcilikleriyle iletisim@tuzdev.org adresine başvurabilir.