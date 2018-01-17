Tuzağı ortaya çıkarmıştı... ‘Mor Beyin’de takipsizlik

Avukat Zerrin Gölyeri’nin de aralarında olduğu beş avukat, ByLock kullandıkları iddiasıyla 18 Mayıs 2017’de gözaltına alındı. Savcılık, cep telefonlarını incelemesi için bilirkişi Hakan Erdoğan’ı görevlendirdi. Erdoğan, yaptığı incelemede, Gölyeri’nin Haziran 2014’te ‘Mor Beyin’ adlı platform üzerinden pop müzik dinlerken, farkına varmadan ByLock’a yönlendirildiğini ortaya çıkardı. Aynı operasyonda gözaltına alınan avukat Öztürk’ün de Mor Beyin mağduru olduğunu saptadı. Hakan Erdoğan tarafından hazırlanan raporun18 Temmuz 2017’de savcılığa sunulması sonrasında ByLock soruşturmalarının seyri değişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen ay 11 bin 480 kişinin Mor Beyin tuzağına düşürüldüğünü açıkladı. O isimler arasında Gölyeri ve Öztürk de vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma sonucunda Gölyeri ve Öztürk hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Gölyeri, “Çok mutluyum. Bugünleri gördüğüme inanamıyorum. Başlangıçta kabullenmekte ve ikna olmakta çok zorlandılar. Benimle birlikte 11 bin 480 kişinin mağduriyetinin giderilmesine vesile olmak, tüm yaşadıklarımı telafi ediyor. Çok sayıda mesaj alıyorum. İnsanlar yardım istiyor. Keşke bütün mağdurlara yardım edebilseydim” diyor.