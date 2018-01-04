'Tuzağa düşmeyeceğiz'

CHP’de 2018’in ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK’nın ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:



HANGİNİZ SOKAKTAYDINIZ

“Darbe gecesi genel başkanımızın ne yaptığını herkes biliyor. Sen Cumhurbaşkanlığı’nın imkânlarıyla, devletin bütün koruma filosunu arkana alacaksın, alan güvenlikleri sağlandıktan sonra ortaya çıkacaksın ama ana muhalefet Genel Başkanı, geceyi Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde geçirdi diye bunun üzerinden tezvirat yapacaksın. Sokakta mı olacaktı? Hanginiz sokaktaydınız? Hanginizin tankın üzerinde resmi var? Sen neredeydin Sayın Erdoğan, dört gün Ankara’ya niye gelmedin? Bizim tepemizde bombalar patlarken Ilgaz Tüneli’nde Başbakan’ın ne işi vardı?



İTİBARSIZLAŞTIRIYORLAR

(696 sayılı KHK’yla ilgili Abdullah Gül’ün açıklamaları ve hükümetle yaşanan polemik) Sayın Gül, 696 sayılı KHK yayınlandığı zaman sorumlu bir devlet adamı tutumuyla endişelerini kamuoyuyla paylaştı. AK Parti yönetimi öyle bir rahatsız olmuş ki kendi partilerinin kurucusu, Cumhurbaşkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış kadrolarını aforoz edecek kadar öfkelenmişler, ‘Bizim kurucumuz değil’ diyecek noktaya gelmiş. Şimdi kendi tabanları üzerinde, bu çıkışı, bu eleştiriyi itibarsızlaştırma adına, bunu bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı polemiği üzerinden bir yatırım olarak gösterme çabasındalar. Bu tartışma bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması değildir. Bu tartışma Türkiye OHAL şartlarında güvende mi değil mi tartışmasıdır. Abdullah Gül de bununla ilgili düşüncesini söylemiştir. Onların bu tuzağına düşmeyeceğiz. Biz o tartışmanın parçası olmayacağız. Bu kadarcık bir eleştiri ya da hatırlatmaya dahi tahammül edemeyen bir anlayış yönetiyor Türkiye’yi. Millet için asıl tehlikeli olan nokta bu noktadır.”



KILIÇDAROĞLU: ŞAHSİ KAVGALARI

CHP’nin basına kapalı yapılan MYK toplantısında 15 Ocak’ta yapılması planlanan OHAL Çalıştayı’nın içeriği üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

MYK üyelerinin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün KHK eleştirisini anımsatarak, “Abdullah Gül gibi biri bile eleştiri yaptığı zaman tahammülleri yok. Küçücük eleştiri karşısında saldırıya geçtiler” değerlendirmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sayın Abdullah Gül ile kendi şahsi kavgaları bizi hiç ilgilendirmiyor” dediği öğrenildi.



