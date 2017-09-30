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    Hürriyet >Dünya>Tüyler ürperten görüntüler! Eşini böyle cezalandırdı

    Tüyler ürperten görüntüler! Eşini böyle cezalandırdı

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 22:52 | Son Güncelleme:

    Sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve çok tepki çekti. İran'ın İsfehan kentinde bir taksi şoförü eşi aracın ön camında dururken tur attı. Eşini cezalandırmak için bu yöntemi kullandığı iddia edilen taksici gözaltına alındı.

    Eşini aracın üzerindeyken dakikalarca yol yaptı. Bu tüyler ürpertici görüntüler İran'dan. Olay İran'ın İsfehan kentinde yaşandı. Trafiktekiler bir anda gördükleri şey karşısında dehşete düştü. Yolda ilerleyen bir taksinin ön camında bir kadın vardı. Büyük panik yaşayan kadın bir yandan aracın üzerinden düşmemeye çalışıyor, bir yandan da çevreden yardım istiyordu. Diğer sürücüler kornalara basarak taksiciden durmasını istedi ancak taksici oralı olmadı. Trafiktekiler görüntüleri kaydedip sosyal medyaya yükledi. Görüntülerin paylaşılmasıyla taksiciye öfke yağdı. İnsanlık dışı bu hareket hemen polise şikayet edildi. Taksi şoförü saatler sonra gözaltına alındı. İddiaya göre, taksici eşini cezalandırmak için bu yola başvurdu.

    Kaynak: CNN Türk

    Etiketler: İsfehan , İran , taksici
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