Tüyler ürperten bir sergi: O gün ne giyiyordun?

ABD'nin Kansas Üniversitesi öğrencilerinin projesi olan sergi, tecavüz mağdurlarına karakolda yöneltilen o soruya meydan okuyor: "O gün ne giyiyordun?"

Daha önce ABD'de de açılan sergide, kurbanların cinsel saldırıya uğradıkları sırada üzerlerinde olan giysiler sergileniyor. Giysilerin yanında ise kurbanların duygularını ifade ettikleri notlar bulunuyor.

Brüksel'in Molenbeek kentindeki bir galeride açılan sergi cinsel şiddet konusunda bir farkındalık yaratmak amacını taşıyor.

Panellere asılı olarak sergilenen giysiler arasında bir çift pijama, bir mayo, bir okul üniforması da bulunuyor. Sergide yer alan en çarpıcı giysi ise üç kez cinsel tacize uğrayan bir kadının elbisesi.

Sergiyi ziyaret edenler gördüklerinin kendilerini derinden etkilediğini belirtiyor. O Gün Ne Giyiyordun? sergisini ziyaret eden genç bir kadın "Bütün bu giysileri bir arada görmek üzerimde çok derin bir etki bıraktı. O giysilere baktığımda şunu düşündüm: "Bu korkunç olay bir insanın başına her yerde gelebilir"