TÜYAP Kitap Fuarı'nda Selahattin Önkibar'a yumruklu saldırı

Yaklaşık on kişinin gerçekleştirdiği saldırıda Kırmızı Kedi Yayınevi çalışanlarının da yaralandığı bildirildi.

ÖNKİBAR'DAN AÇIKLAMA

Odatv'nin haberine göre, yeni kitabı Asena'nın imza günü dolayısıyla fuara katılan Önkibar, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bir kitaba dahi tahammül edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin geldiği nokta budur ama eğilmeyeceğiz inatla mücadele edeceğiz. 'Asena' adlı kitabımı kastederek, neden yazdığımı sordular önce. Ben de 'gazetecilik yaptığımı' belirtim. Devlet Bahçeli'ye dair bir önceki kitabımın öfkesi de var. Ve bir yumruk attılar."

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon ise açıklamasında, "Türkiye'de içinde olduğumuz hoşgörüsüzlük ve demokrasi karşıtı ortamın yansımasıdır bu saldırı. Böylesi ilk kez yaşanıyor. Daha önce yayınevine saldıranların tespit edilmesine rağmen adliyeden bırakılması sonrasında geldiğimiz nokta bu. Dün de vurguladığımız gibi, hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Gelecekleri varsa, görecekleri de var" dedi.

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