TÜYAP Kitap Fuarı ne zamana kadar devam edecek? Kitap fuarı nerede?

36. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı, bu yıl kasım ayının ilk haftası kapılarını ziyaretçilerine açtı. Her yaştan insanın ilgi gösterdiği, merakla takip ettiği TÜYAP 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, birçok değerli yazar, çizer ve yayıncıyla vatandaşları buluşturacak. Peki TÜYAP Kitap Fuarı ne zamana kadar devam edecek? Fuar kaçta kapanıyor?



Fuar bu sene de TÜYAP tarafından düzenlenen ve teması “Ütopya” olarak belirlenen ARTİST 2017 / 27. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olan fuarın giriş fiyatı ise 5 TL. İstanbul Kitap Fuarı hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Fuar, son günü olan 12 Kasım Pazar günü saat 19.00’da kapanacak.

36. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı Etkinlikleri

“İyi ki Varsın Edebiyat” teması ile hazırlıklarını sürdüren fuarda, yazar Ayla Kutlu çeşitli panel ve söyleşilerde okurlarıyla bir araya gelecek. Onur konuğu olarak davet edilen Kore ise, “İpek Yolu’nun iki Ucu: Türkiye ve Kore” başlığıyla ülke kültürleri ve yayıncılıkları üzerine bir dizi tanıtım gerçekleştirecek. Bettany Hughes, Fabián Escalante Font, Teresita Candia Ferreyra, Carlos Granes, Margriet Ruurs, Dmitry Glukhovsky konuk yazarlardan sadece bazıları.



FUAR NEREDE?

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer almaktadır. Özel araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar için TÜYAP, Eski Hadımköy Yolu Caddesi'nde E-5 karayolu üzerinde kalmaktadır. Metrobüs ile gitmek isten vatandaşlar ise "Beylikdüzü TÜYAP" durağında inmeleri gerekmektedir.

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı İmza Günleri