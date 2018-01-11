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Tuvaletteyken telefonunuzu yanınıza almayın!

Kimse inkâr etmesin, en sevdiğiniz şeylerden biri de tuvalette otururken Instagram’da gezinmek. Hatta şu an bu yazıyı bile tuvalette otururken okuyor olma olasılığınız oldukça yüksek. Deterjan içeriği okumaktan telefonumuzla oynamaya ulaşmak çok eğlenceli kabul ediyoruz ama bu durum birçok mikrobu yaymanın ve sizi ya da hayatınızdaki insanları potansiyel risk altına sokmanın oldukça etkili bir yolu.

Kaynak: Doğan Burda
11.01.2018 - 14:56 | Son Güncelleme :

Yapılan uluslararası bir çalışma cep telefonlarının yüzde 95’i bakteriyel kontaminasyon bulguları gösterdiğine işaret ediyor. Üstelik bunların bazıları straf enfeksiyonu gibi güçlü enfeksiyonlara neden olabilecek potansiyele sahip. Arizona Üniversitesi’nden bir başka araştırma ise telefonlarımızın klozetlerden 10 kat daha fazla bakteri taşıdığını söylüyor.

Üstelik telefonlar sadece mikrop barındırmıyor, onları başkalarına da taşıyor. Mesela grip halindeyken telefonunuzu kullandınız diyelim. Grip mikropları ağzınız ve tükürükleriniz yoluyla telefonunuza yerleşiyor ve 24 saat boyunca orada yaşamaya devam ediyor. Sizin telefonunuzla başka biri konuştuğunda ya da eline aldığında ise potansiyel bir grip hastasına dönüşüyor.

Hele dışarıda kullandığınız bir tuvalette telefonunuzla da temas ettiğinizde durum iyice vahim bir hal alıyor. Çünkü bu tuvaletlerde kapı kollarından sabunluğa her yerde milyonlarca bakteri bulunuyor. Siz ellerinizi yıkayarak bu temasın izlerini silmeye çalışıyorsunuz ancak telefonunuzu yıkayamadığınızdan mikroplar sizinle birlikte taşınmaya devam ediyor.

Tuvaletteyken telefonunuzu yanınıza almayın

Ortalama bir kişi cihazına her gün en az 2,600 kez dokunuyor, bu da enfeksiyonların ortaya çıkabilmesi için iyi bir fırsat anlamına geliyor. Elbette bu durum bir hastalığa yakalanma riskinizi çılgın bir şekilde artırmıyor ancak E. coli gibi bir örnekle karşılaşmanız bile sıkı bir karın ağrısı yaşamanıza neden olabilir.  

Uzmanlar özellikle diyabet, kemoterapi veya başka ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi olan yaşlı ve gençlerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Eğer bu gruptaysanız hijyeninize herkesten daha çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Cep telefonunuzun sizi hasta etme riskini en aza indirmek için ise tuvaletteyken telefonunuza dokunmamanız, tuvaleti kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkamanız ve telefonunuzu da sık sık temizlemeniz gerekiyor. Alkol bazlı ürünler kullanarak bu temizliği düzenli olarak yapabilirsiniz.

Tuvaletteyken telefonunuzu yanınıza almayın

Unutmayın; bakteri yüklü bir telefon sizi öldüremeyecek olsa da bu bakteri yüküyle gezmek tuvaletten ellerini yıkamadan çıkmakla aynı derecede bir hijyen problemidir. Bu nedenle hemen şimdi telefonunuzu temizleyin ve tuvalette kullanmamaya gayret gösterin.

Etiketler: cep telefonu , tuvalete telefonunuzla girmeyin , bakteriler
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