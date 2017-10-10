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    Tuvalet sırası kavgasında bir kişi öldü

    Ersan SAN/ İSTANBUL,(DHA)
    10.10.2017 - 13:46 | Son Güncelleme:

    İstanbul Başakşehir’de yabancı uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 1 kişi öldü.

    Olay Başakşehir’deki 5 katlıbinanın 5. katında bulunan bir dairede gerçekleşti. Afganistan uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçaklandı. Boğazından bıçaklanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polisin incelemesi sürüyor.

    Etiketler: Başakşehir , kavga , Afganistan uyruklu , bıçaklı kavga
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