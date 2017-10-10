Tuvalet sırası kavgasında bir kişi öldü

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Olay Başakşehir’deki 5 katlıbinanın 5. katında bulunan bir dairede gerçekleşti. Afganistan uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçaklandı. Boğazından bıçaklanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polisin incelemesi sürüyor.