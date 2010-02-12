Tutulmuş top (Eski dilde kepçeleme)

İlk maçta verilmeyen golü zaten yeterince konuştuk. Bu maçta Deniz’in eliyle aldığı topa ise söylenecek çok fazla söz yok.



Bu maçın hakemi Suat Carlı olsaydı bile o penaltıyı verirdi. Bilmeyenler için Suat Carlı’nın Voleybol hakemi olduğunu söyleyelim.

Evet Suat Carlı bu maçı kendi sporunun kuralları içinde yönetseydi o penaltıyı verirdi. Çünkü Deniz topu avucunun içiyle alıp tehlikesiz bölgeye taşıdı. (Bulmaca dilinde ayalamak)...





Voleybol dilinde ise bu harekete “Tutulmuş Top” diyorlar. Voleyboldaki hatalı vuruşlardan birisi. Hani çocukken yaptığımız voleybol maçlarında “Kepçeleme” tabir edip, uğruna cıngar çıkardığımız hatalı vuruş stili.





Cüneyt Çakır ve yardımcılarının bu penaltıyı vermemelerinin bir nedeni de Deniz’in elindeki eldivenler olabilir. Çakır, elde eldiven olduğu için topun elle teması olmadığı yorumunda bulunarak ya da “Yav bu eldivenli şahıs olsa olsa kalecidir. Yanılmıyorsam futbolda kaleciler eldiven takıyordu” diye düşünerek pozisyonu es geçmiş olabilir.





Evet bunların hepsi olabilir. Hangisi olsa makul ve mazur karşılarım. Ancak sahadaki 3 hakemin bu pozisyonu “GÖRMEMİŞ” olmasını makul karşılamam. Görmedikleri şey olsa olsa böyle tutumlarla futbolumuza ve özellikle de FUTBOLUN MUCİZELERİ’ne verdikleri zarardır.

Böyle maçları izledikten sonra futbol yazmak, bu spora hala aynı sıcaklık ve ilgi ile bakmak öyle zorlaşıyor ki... Bu işten ekmek yiyen meslek guruplarının birisi de Hakemlik müessesi. Dolayısıyla işlerinin bir ve en önemli parçası da bu oyunu sevdirmek. Sanırım hakemlerimiz bu bakış açısıyla şapkalarını önlerine koyup sıkı bir özeleştiri yapsalar fena olmaz.





Bu seride Bursaspor’un başına gelenlerle ilgili bundan daha yumuşak bir yazı yazabileceğimi sanmıyorum. Ayrıca şu andan itibaren yazacağım her satırın da giderek daha kızgınlık yüklü olacağını biliyorum.





Bu nedenle belki de züğürt tesellisi olacak ama “Bizim gönlümüzün yarı finalisti Bursaspor ve Bursa şehridir” deyip kısa kesmek istiyorum...