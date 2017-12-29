Tutukluluğa devam

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 14 Haziran 2017 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden Berberoğlu’nun avukatlarının talebi üzerine dosya Şerafettin Saka’nın başkanı olduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan bu daireye başkan yapıldı.



Sadık Özkan’ın başkanlığındaki heyet, dosya üzerindeki incelemesini tamamlamasının ardından bozma kararı verdi. Enis Berberoğlu 1 Aralık tarihinde 2. Ceza

Dairesi’nde yeniden hâkim karşısına çıktı, duruşma ertelendi.



İKİNCİ KEZ DEĞİŞTİ

Sadık Özkan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 27 Aralık 2017 tarihli görevlendirme kararıyla 2. Ceza Dairesi Başkanlığı’ndan alınarak bu kez de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi Başkanlığı’na getirildi. 2. Ceza Dairesi Başkanı ise Kemal Aydın oldu. Kemal Aydın, 21. Ceza Dairesi’nde üye hâkim olarak görev yaparken 25 Aralık tarihinde yayınlanan HSK kararnamesiyle Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı olarak yetkilendirilmiş ancak görev yeri belirtilmemişti.



Aynı kararnameyle 2. Ceza Dairesi üye hâkimi Hülya Köşüm’ün yeri de değiştirildi. 13’üncü Ceza Dairesi üyesi Cafer Ay da Köşüm’ün yerine görevlendirildi.



AVUKAT ACAR: MANİDAR

Mahkemede heyet değişikliği yapılırken Berberoğlu’nun avukatı müvekkilinin tahliyesi için perşembe günü mahkemeye başvurdu. Mahkemenin üye hâkimlerinin oluşturduğu heyet, dün ‘Mevcut delil durumu, dosyadaki delillerde herhangi bir değişiklik bulunmaması, atılı suçun vasfı’ gerekçesiyle tahliye talebini reddetti. Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar karara ilişkin şunları söyledi: “Önceki başkan başka bir mahkemeye gönderildiği, yeni başkan da göreve başlamadığı için tutukluluk incelemesi yapmadı. İncelemeyi, üye hâkimler yaptı ve onlar da tahliye talebimizi reddedip, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Müvekkilimiz hakkında haksız ve hukuka aykırı 25 yıllık hapis cezasını bozan mahkeme başkanı ve üyesinin tam da 16 Ocak’taki duruşma öncesinde görevden alınmasını vicdanen kabul edemiyorum ve manidar buluyorum. Yargılamanın bütününe hakim olan heyet yerine, yeni görevlendirme yapılması adil yargılama konusunda şüphelere yol açmaktadır.”



