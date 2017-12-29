Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tutukluluğa devam

    Tutukluluğa devam

    Aziz ÖZEN /İSTANBUL
    29.12.2017 - 23:24 | Son Güncelleme:

    CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun davasına bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin başkanı 16 Ocak’taki duruşma öncesinde ikinci kez değişirken, bir üye hâkim de başka dairede görevlendirildi. Berberoğlu’nun tahliye talebi ise mahkeme başkanı olmadan görüşülüp tutukluluğa devam kararı çıktı.

    CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 14 Haziran 2017 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden Berberoğlu’nun avukatlarının talebi üzerine dosya Şerafettin Saka’nın başkanı olduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan bu daireye başkan yapıldı.

    Sadık Özkan’ın başkanlığındaki heyet, dosya üzerindeki incelemesini tamamlamasının ardından bozma kararı verdi. Enis Berberoğlu 1 Aralık tarihinde 2. Ceza
    Dairesi’nde yeniden hâkim karşısına çıktı, duruşma ertelendi.

    İKİNCİ KEZ DEĞİŞTİ
    Sadık Özkan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 27 Aralık 2017 tarihli görevlendirme kararıyla 2. Ceza Dairesi Başkanlığı’ndan alınarak bu kez de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi Başkanlığı’na getirildi. 2. Ceza Dairesi Başkanı ise Kemal Aydın oldu. Kemal Aydın, 21. Ceza Dairesi’nde üye hâkim olarak görev yaparken 25 Aralık tarihinde yayınlanan HSK kararnamesiyle Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı olarak yetkilendirilmiş ancak görev yeri belirtilmemişti.

    Aynı kararnameyle 2. Ceza Dairesi üye hâkimi Hülya Köşüm’ün yeri de değiştirildi. 13’üncü Ceza Dairesi üyesi Cafer Ay da Köşüm’ün yerine görevlendirildi.

    AVUKAT ACAR: MANİDAR
    Mahkemede heyet değişikliği yapılırken Berberoğlu’nun avukatı müvekkilinin tahliyesi için perşembe günü mahkemeye başvurdu. Mahkemenin üye hâkimlerinin oluşturduğu heyet, dün ‘Mevcut delil durumu, dosyadaki delillerde herhangi bir değişiklik bulunmaması, atılı suçun vasfı’ gerekçesiyle tahliye talebini reddetti. Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar karara ilişkin şunları söyledi: “Önceki başkan başka bir mahkemeye gönderildiği, yeni başkan da göreve başlamadığı için tutukluluk incelemesi yapmadı. İncelemeyi, üye hâkimler yaptı ve onlar da tahliye talebimizi reddedip, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Müvekkilimiz hakkında haksız ve hukuka aykırı 25 yıllık hapis cezasını bozan mahkeme başkanı ve üyesinin tam da 16 Ocak’taki duruşma öncesinde görevden alınmasını vicdanen kabul edemiyorum ve manidar buluyorum. Yargılamanın bütününe hakim olan heyet yerine, yeni görevlendirme yapılması adil yargılama konusunda şüphelere yol açmaktadır.”

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri