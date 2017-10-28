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    Tutuklu gazeteciler için özgürlük yürüyüşü

    Enver ALAS / DHA
    28.10.2017 - 21:52 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Kadıköy’de bir araya gelen gazeteciler, tutuklu meslektaşlarına özgürlük talebiyle yürüyüş yaptı. Yürüyüşe CHP ve HDP’li vekiller, tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi ile tutuklu gazetecilerin aileleri de katıldı.

    Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda bir araya gelen kalabalık grup, ‘Gazetecilere Özgürlük’ pankartları açtı. Yürüyüş boyunca sık sık, ‘Hemen şimdi adalet, hemen şimdi özgürlük’, ‘Korkma haykır özgür basın haktır’, ‘Ahmet çıkacak yine yazacak’ şeklinde sloganlar atıldı. 

    Yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından Boğa Heykeli Meydanı’na gelen grup  adına yapılan basın açıklamasında, “İyi ki buradayız ve iyi ki yan yanayız. Attığımız her adım, düşüncelerinden ötürü tutsak edilen arkadaşlarımızın bedenlerine derman, sabırlarına destek, iradelerine perçin olacak. Onlarca gazeteci tutsak oldukça hiçbirimiz özgür olamayacağız” denildi. Basın açıklamasının ardından gazeteciler, tutuklu meslektaşlarıyla dayanışma adına birbirlerine sarılarak etkinliği sona erdirdi. 

    Etiketler: tutuklu gazeteciler , gazetehaberleri
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