Tutuklu Fransız gazeteci için flaş karar

Bureau'nun avukatı Martin Pradel Twitter adresinden yaptığı açıklamada," Loup Bureau'nun serbest bırakılmasını duyurmaktan çok memnunuz, kısa süre Türkiye'den ayrılacak" ifadelerini kullandı. Bureau için Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki kere telefon görüşmesi yapmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK YAPMAKTAN TUTUKLANMIŞTI

26 Temmuz'da Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Fransız uyruklu Laup Jean Rene Bureau, güvenlik güçlerince şüphe üzerine durdurulmuştu. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bureau, savcılıktaki sorgusunun ardından 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece, "Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan tutuklanmıştı.