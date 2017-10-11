'Tutuklayın' demişti... Oğlunun akıbeti belli oldu

Halk Günü’ne katılarak Vali Hasan Karahan’a uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı oğlunun tutuklanmasını isteyen baba Ali G.’nin feryadı ülke genelinde ses getirdi. Baba Ali G. ile Vali Hasan Karahan arasındaki konuşmanın ardından Denizli Valiliği olayı incelemeye aldı.

İncelemenin ardından Valilik, bugün yazılı açıklama yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu madde paketlendiği ve satışının yapıldığı yönündeki bilgi üzerine 22 Şubat 2015 tarihinde Zeytinköy Mahallesi'ndeki evin etrafında tertibat alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Saat 20.40 sıralarında sözkonusu adresten çıkan yaşları küçük F.B. ve M.G. üzerinde arama yapılmıştır. Aramada M.G.’in üzerinden 41 fişek halince toplam daralı 7,5 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüphelilerin yanına gelen ve sözkonusu adreste yaşayan R.Ç. de yakalanmıştır. Alınan arama kararına istinaden yapılan aramada evde bulunan M.Ç.’in üzerinden 1 fişek halinde 2 gram esrar maddesi, yaşı küçük M.G.’nin üzerinden 4 fişek halinde 0,62 gram eroin ele geçirilmiştir. Yaşları küçük M.G. ve M.G., Çocuk Şube Müdürlüğü’nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 23 Şubat 2015 günü sevk edildikleri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca serbest kalmışlardır. F.B. bilgisi alındıktan sonra salıverilmiş, şüpheliler M.Ç. ve R.Ç. haklarında hazırlanan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanmışlardır."

Vali Hasan Karahan imzasıyla yapılan açıklamada 19 yaşındaki M. G.’nin Denizli Devlet Hastanesi Denetimli Serbestlik Polikliniği tarafından takip edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceden Denizli Devlet Hastanesi Denetimli Serbestlik Polikiliniği tarafından takip edilen M.G.,19 yaşında olup, 06- 12 Nisan 2017 tarihleri arasında bağımlılık sendromu tanısı ile Denizli Devlet Hastanesi AMATEM’e yatışı yapılmıştır. Tedavisi sonrası taburcu olan hasta AMATEM Polikliniği tarafından takiplidir ve tedavisi sürdürülmektedir. En son dün (Salı) tarihinde AMATEM Polikliniği’ne başvuran hastanın gerekli tetkikleri yapıldığı ve reçetesinin düzenlendiği bildirilmiştir."

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