Tutuklandı, artık her şeyi anlatabilir

“ANDRE Eminger tutukluyken yanlış bir kararla 2012 yılında serbest bırakıldı. Elini kollunu sallayarak duruşmalara katılıyordu. Nazi arkadaşlarıyla geldiği duruşmalarda hal ve hareketleriyle mağdur aileleri rahatsız ediyordu. Almanya'daki PEGIDA eylemlerine katılıyordu. Serbest dolaşması onu cesaretlendirmişti. Eminger NSU, terör çetesinin üyelerine en yakın isim. İdeolojilerini paylaşan biri. Zschaepe örgüt evini ateşe verirken en son onu aradı, onunla kontak kurdu. O da susarak örgüte sadık olduğunu gösterdi.”

Beate Zschaepe, çetenin hücre evini benzin dökerek ateşe verdikten sonra Ander Eminger’i aradığı ortaya çıkmıştı.

ALACAĞI CEZA ARTABİLİR

“Ancak şimdi tutuklandı. Aslında çoktan tutuklanması gerekirdi. Geç oldu ama doğru oldu. Onun tutuklanması davanın seyrini değiştirebilir. Savcı hakkında 12 yıl hapis istedi. Örgüt 10 insanı öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Bu suçların yanı sıra devlet güvenliğini de tehlikeye soktu, tehdit etti. Bu yüzden mahkeme 12 yıldan fazla da ceza verebilir. Bu kadar uzun süre hapsi Eminger göze almayabilir.”

Andre Eminger

DURUM ŞİMDİ FARKLI

“Eminger şimdi durumun farklı olduğunu görecek. Kendisini kurtarmak için veya daha az süre hapis yatmak için mahkemeyle işbirliğine girebilir. Şimdiye kadar susmuştu. Mahkemeye ifade vermek için başvurabilir. Yapacağı itiraflarla NSU'nun bağlantılarını ortaya çıkarıp mahkemenin seyrini değiştirebilir. Eminger’in Köln'deki bakkalda bomba patlatan çete üyelerine araba tahsis ettiğini ve iki banka soygunu için karavan kiraladığı biliniyor. Onun yapacağı itiraflar önemli.”

REDDİ HAKİM İSTEDİ

Bu arada Andre Eminger’in tutuklanması üzerine avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Eğer reddi hakim talebi kabul edilmezse duruşmalara 20 Eylül Çarşamba devam edilecek.