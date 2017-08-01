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    Tutuklandı: Alptuğbey Tekcan'ı ben vurmuş olabilirim

    İHA
    01 Ağustos 2017 - 13:21Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 14:30

    Samsun'da 2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada kendisi de yaralanan ve silah kullanan genç, hastanedeki tedavisinin andından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Salih Semercioğlu, 'Tam emin olmamakla beraber Alptuğbey Tekcan'ı ben vurmuş olabilirim. Alptuğbey Tekcan'ın elinde silah olduğu için korkutmak ve muhtemel saldırıyı defetmek amacıyla havaya doğru ateş etmiştim.'

    Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de 22 Temmuz akşamı meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Alptuğbey Tekcan (20) ve kardeşi Göktuğbey Tekcan (18) ile Murat Aşar (46) hayatını kaybetmiş, Mustafa Salih Semercioğlu (26) ile babası Mehmet Semercioğlu (66) yaralanmıştı. Olayda 2 oğlu hayatını kaybeden Turan Tekcan (45) olaydan sonra tutuklanmıştı.

    Silahlı çatışmada ağır yaralan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi altına alınan Mustafa Salih Semercioğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

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    Çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında Çarşamba Adliyesine sevk edilen Mustafa Salih Semercioğlu, "Tam emin olmamakla beraber Alptuğbey Tekcan'ı ben vurmuş olabilirim. Alptuğbey Tekcan'ın elinde silah olduğu için korkutmak ve muhtemel saldırıyı defetmek amacıyla havaya doğru ateş etmiştim. Kesinlikle Alptuğ Tekcan'ı hedef alarak öldürmek için ateş etmedim. Göktuğbey Tekcan'ı kimin vurduğunu bilmiyorum. Benim ateş ettiğim istikamette Göktuğbey Tekcan'ı görmedim. Hatta olayın hiçbir aşamasında Göktuğbey Tekcan'ı görmedim. Murat Aşar'ı da kimin vurduğunu görmedim. Kesinlikle Murat Aşar'a hedef olarak ateş etmedim. Çünkü Murat Aşar ile samimiyim" dedi.

    5 saat süren ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Mustafa Salih Semercioğlu cezaevine gönderildi.

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    Etiketler: Samsun , çatışma , Mustafa Salih Semercioğlu , Alptuğbey Tekcan
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