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    Tutuklandı

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    02.02.2018 - 23:33 | Son Güncelleme:

    ÜSKÜDAR’da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arkasında bulunan otobüs durağına dalarak 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu suçlaması ve tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

    Karakaya ifadesinde, İstanbul’da faaliyet gösteren Özulaş firmasında özel halk otobüsü şoförü olarak yaklaşık 9 yıldır çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Kazaya karışan sevk ve idaremdeki belediye otobüsü 2017 model olup 2018 tarihli trafiğe çıkışlıdır. Kaza yerine doğru geldiğimde zaten durağa yaklaşacağım için düşük hızda seyrediyordum. Araç kontrolsüz olarak aniden hızlanmaya başladı. Ben de durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım ve kaldırıma yöneldim. Fakat aracı müdahaleme rağmen durduramadım ve kaza meydana geldi. Kullandığım araç otomatik şanzımanlıdır. Nasıl olduğunu anlayamadım. Tüm uğraşıma rağmen araç durmadı.” Karakaya, ifadesinin ardından tutuklandı.

    BİR KAZA DA KADIKÖY’DE
    Kadıköy’de de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel halk otobüsü kaza yaptı. Söğütlüçeşme Caddesi Osmanağa Camisi önünde dün saat 10.00 sıralarında İbrahim Erdem’in kullandığı özel halk otobüsü, duraktan hareket ettikten sonra tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım taşlarına çarparak durabildi. Otobüs şoförü Erdem, “Direksiyon kilitlendi” diye konuştu.

    Etiketler: Trafik kazası , halk otobüsü kaza , gazetehaberleri , son dakika
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