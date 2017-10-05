Tutuklanan ABD irtibat görevlisine şok suçlamalar

17-25 Aralık operasyonu öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürlerinin ABD Başkonsolosluğu’nda görevli irtibat görevlisi M.T ile düzenli olarak telefonla görüştükleri iddia ediliyor.

Halen firarda olan dönemin başsavcı vekili Zekeriya Öz ve emniyet müdürlerinin 17-25 Aralık operasyonu öncesinde ve sonrası ile ilgili olarak ABD Başkonsolosluğu’ndaki irtibat görevlisine düzenli olarak bilgi aktardıkları değerlendiriliyor.

FETÖ’CÜLER OPERASYON TALİMATINI KİMLERDEN ALDI ?

17-25 Aralık 2013’te gerçekleştirilen operasyonlar sürecinde, FETÖ’nün “operasyon talimatlarını” kim ya da kimlerden aldığına dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İddialara göre soruşturmanın ilk ayağında, 17-25 Aralık operasyonunu yürüten emniyet müdürleri ile M.A adına kayıtlı telefon üzerinden ABD Başkonsolosluğu’nda irtibat görevlisi olan M.T’nin görüşmeler yaptığı belirlendi. M.T ile FETÖ’cü polislerin yoğun telefon görüşmelerinin tespiti üzerine 4 gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı M.T hakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi.

TUTUKLANDI

Büyük bir gizlilik içinde gözaltına alınan M.T dün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturma savcısının tutuklanma talebinde ise M.T’nin 17-25 Aralık operasyonunu düzenleyen FETÖ’cü polisler dışında , 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak rol oynayan askerlerle de ilişkisinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Tutuklama gerekçesinde yer alan iddialara göre, M.T’nin irtibatta olduğu askerler İstanbul eski İl Jandarma Komutan yardımcısı Yarbay Oktay Akkaya, Jandarma Subay Yüksel Asan ile Batman’da darbeye karşı direnen polisleri sindirmeye çalışan Emniyet Amiri Ali Şerbetçi ve Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapılan saldırıda etkin rol oynadığı iddia edilen Emiyet Müdürü Zeki Taşkın ile de irtibatlarının olduğu değerlendirmelerine yer verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcılık sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden M.T, görüştüğü emniyetçi ve askerlerle sadece görevi nedeniyle görüştüğünü, bunun dışında 17-25 Aralık’ta da 15 Temmuz darbe girişiminde de kendisinin bir rolü bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

ZEKERİYA ÖZ, ABD’LİLERDEN VIP KARŞILAMA İSTEMİŞ

M.T. savcılık sorgusunda dönemin özel yetkili savcısı Zekeriya Öz ile 2 kez görüştüğünü bunların da tamamen ABD ve Türk polisinin ortak çalıştığı operasyonlara ilişkin olduğunu vurguladı. M.T , Zekeriya Öz ile son görüşmelerinde yanlarında 2 ABD’li yetkilinin de bulunduğunu, kendisini davet ettiklerini ancak Zekeriya Öz’ün VIP karşılama ve ağırlama isteğinden dolayı bu görüşmenin geri çevrildiğini belirtti.

Savcılık sorgusunda M.T bazı polis ve askerlere telefon görüşmesini de hatırlayamadı.Bunlarla görüşmesini ise kendisini vize talebi için aramış olabilecekleri yönünde değerlendirmede bulundu.

SAVCILIKTAN ŞOK SUÇLAMALAR

Soruşturma savcısının tutuklama talebinde ise şu ifadeler yer aldı: “ Fetullahçı terör örgütünün taşeron olarak kullanıldığı 17-25 Aralık girişiminde şüpheli M.T’nin girişimin emniyet ve yargı ayağını yürüten şüphelilerle eylemin asıl faili konumundaki dış istihbarat ve ülkeler arasında aracılık görevini yürüttüğü, sözde soruşturma dosyasındaki sahte delil ve ses kayıtlarının yurt dışına çıkartılması konusunda FETÖ mensuplarının dış irtibatı olduğu yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu...”

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