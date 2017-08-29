Tutsak yakında Kanal D'de

Yapımını 1441 Productions’ın üstlendiği, senaryosunu Gürkan Tanyas’ın kaleme aldığı projenin yönetmen koltuğunda Serhan Şahin oturuyor.

Gülper Özdemir’in canlandıracağı Elif karakterinin “tutsak”lıktan kurtulabilmek için yaşadığı tekinsiz dünyada kendi ayakları üzerinde durmasını konu alan Tutsak’ın genel hikayesi vekünyesi şöyle:

Hayata umutla bakan, neşeli, masum, gururlu ve güzel bir genç kız olan Elif, ailesinin ölümüyle amcası tarafından kendisinden 30 yaş büyük bir adamla zorla evlendirilmiştir. Elif,kocası Sadullah’ın tehdidi altında evden dışarı bile çıkamadığı bir “tutsak” hayatı yaşamaktadır. Gürhan Ailesi’nin karanlık sırlarını kullanarak aileye şantaj yapan Sadullah’ın ortadan kaybolmasıyla, Elif tamamen yabancı olduğu bir dünyada yapayalnız kalır. Gürhan Ailesi’nin yanında şoförlük yapan Bahadır’ın ona uzattığı yardım eli, Elif’in bilinmezliklerle dolu bir dünyaya adım atmasına neden olur. Ailenin ihtişamlı konağında

çalışmaya başlayan Elif, çevresini saran sırlarla ve bu sırları korumak için her şeyi yapabilecek aile üyeleri ve çalışanlarla karşı karşıyadır. Ailenin büyük oğlu Kenan’ın ona karşı ilgisi ve ilk günden beri ona yardım eden Bahadır’ın onu koruma çabası bütün okların Elif’e dönmesine yol açar.





Elif, “tutsak”lıktan kurtulabilmek için, bu tekinsiz dünyada ayakları üzerinde durması gerektiğini kısa zamanda fark edecektir. Ancak aşkın, sadakatin, güvenin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu yolculukta, Elif her adımına dikkat etmek zorundadır.