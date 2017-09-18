Tutsak bu akşam başlıyor.. İşte Tutsak dizisi oyuncuları ve fragmanı

Kanal D’nin başrollerinde Pamir Pekin, Gülper Özdemir ve Caner Şahin’in yer aldığı yeni dizisi “Tutsak” ilk bölümü ile bu akşam 20.00'de ekrana geliyor.

Elif’in, 'tutsak'lıktan kurtulabilmek için yaşadığı tekinsiz dünyada kendi ayakları üzerinde durmasını konu alan dizinin 1.Bölüm özeti şöyle;

Elif’i tutsak eden kocası Sadullah, bir gün eve dönmez ve o günden sonra Elif’in hayatı eskisi gibi olmaz. Sadullah’tan sonra yalnız kalan Elif’e ilk yardımcı olan kişi komşusu Bahadır olur. Elif’e yanlarında çalıştıkları ailenin konağında iş ayarlar fakat bu aile Sadullah’ın ortadan kaybolmasına sebep olan Gürhan ailesidir. Elif bu konakta kim olduğunu saklamak zorunda kalır. Fakat Elif’in bilmediği şey Gürhan ailesi için Elif’in ne kadar önemli olduğudur.

Elif bu konakta hizmetçilik yaparken ailenin büyük oğlu Kenan, ailenin sırları için Elif’le yakından ilgilenmek zorunda kalacaktır. Bu durumdan memnun olmayan kişi ise Elif’e bu işi ayarlayan Bahadır olacaktır ve Elif kocasından sonra özgürlüğe ilk adımını sırlarla dolu zengin bir ailenin karanlığına atacaktır.

Yapımını 1441 Productions’ın üstlendiği, senaryosunu Gürkan Tanyas’ın kaleme aldığı projenin yönetmen koltuğunda Serhan Şahin oturuyor.

Tutsak dizisinin konusu ne?

Gülper Özdemir’in canlandıracağı Elif karakterinin “tutsak”lıktan kurtulabilmek için yaşadığı tekinsiz dünyada kendi ayakları üzerinde durmasını konu alan Tutsak’ın genel hikayesi ve künyesi şöyle:

Hayata umutla bakan, neşeli, masum, gururlu ve güzel bir genç kız olan Elif, ailesinin ölümüyle amcası tarafından kendisinden 30 yaş büyük bir adamla zorla evlendirilmiştir. Elif, kocası Sadullah’ın tehdidi altında evden dışarı bile çıkamadığı bir “tutsak” hayatı yaşamaktadır. Gürhan Ailesi’nin karanlık sırlarını kullanarak aileye şantaj yapan Sadullah’ın ortadan kaybolmasıyla, Elif tamamen yabancı olduğu bir dünyada yapayalnız kalır.



Gürhan Ailesi’nin yanında şoförlük yapan Bahadır’ın ona uzattığı yardım eli, Elif’in bilinmezliklerle dolu bir dünyaya adım atmasına neden olur. Ailenin ihtişamlı konağında çalışmaya başlayan Elif, çevresini saran sırlarla ve bu sırları korumak için her şeyi yapabilecek aile üyeleri ve çalışanlarla karşı karşıyadır. Ailenin büyük oğlu Kenan’ın ona karşı ilgisi ve ilk günden beri ona yardım eden Bahadır’ın onu koruma çabası bütün okların Elif’e dönmesine yol açar.

Elif, “tutsak”lıktan kurtulabilmek için, bu tekinsiz dünyada ayakları üzerinde durması gerektiğini kısa zamanda fark edecektir. Ancak aşkın, sadakatin, güvenin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu yolculukta, Elif her adımına dikkat etmek zorundadır.

TUTSAK DİZİSİ OYUNCULARI

Pamir Pekin (Kenan)

Pamir Pekin 31 Mayıs 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünden mezun oldu. Bir süre modellik yaparak reklam filmlerinde oynadı. Oyunculuğa ilk adımını 2007'de Komiser Nevzat dizisi ile attı. Hülya Avşar'ın A Benim Akılsızım şarkısına çekilen klipte rol aldı. Art arda dizilerde rol alan oyuncu, 2016 yazı itibarıyla " Gülümse Yeter "dizisinde oynuyor. 2017 yılı itibarıyla Hayat Şarkısı dizisinde oynuyor.

Gülper Özdemir (Elif)

Gülper Özdemir, 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini ABD Truman State Universty’de tamamlayan güzel oyuncu Gülper Özdemir aynı zamanda Almanya RheinMain University of Applied Sciences okulundan mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile yaşayan Gülper Özdemir; Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Ushan Çakır, Zeynep Çamcı, Haluk Bilginer ve Emre Kınay’ın paylaştığı Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Derya karakterini canlandıran genç oyuncu, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Caner Şahin (Bahadır)

Caner Şahin 1992 yılında Eskişehir'de doğdu. Annesi ve babası emekli öğretmendir ve iki büyük erkek kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Makine Mühendisliği bölümü okumaktayken bu bölümü bırakıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümüne geçmiştir. İlk televizyon deneyimini 2016 yılında Kanal D'de başlayan Babam ve Ailesi dizisindeki Kadir karakteriyle yapmıştır.Bu dizide Ayça Bingöl, Bülent İnal, Ceyda Düvenci, Sercan Badur ve Erdem Akakçe gibi isimler ile birlikte rol almıştır.

Ayda Aksel (Leman)

31 Ekim 1962 tarihinde İstanbu'da dünyaya gelen Ayda Aksel, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okudu. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatrosu’nun kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı.

Seray Gözler (Sevim)

Seray Gözler, 27 Eylül 1961 tarihinde, Adana'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Süper Baba'da oynadığı Şule, Yabancı Damat'ta oynadığı Hayriye ve Zoraki Koca'daki Sevim Abla rolleriyle tanınır. Sanatçı 2002 yılında Kaktüs Çiçeği'ndeki rolü ile Afife Jale Tiyatro Ödülü'nü (En İyi Komedi Kadın Sanatçısı) ve 2011 yılında İki Çarpı İki oyunundaki rolü ile İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü (En iyi Kadın Sanatçı) kazanmıştır.

Özcan Varaylı (Enver)

Özcan Varaylı 1963 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Büyük çıkışını ise Kurtlar Vadisinde canlandırdığı Cerrahpaşalı Halit karakteri ile gerçekleştirmiştir.

2014 yılında Şule Özkalay ile evlenen Özcan Varaylı bugüne kadar Şahadet, Anne ya da Leyla, Babam Geri Döndü, Operasyon Cennet, Sararan Sevdalar, Girdap, Merhaba, Kar Düşerken, Son Cellat, Kubilay, Yengeç Oyunucu, Ağlama Ne Olur, Kolpaçino, Soğuk Ölüm, Aynalı Tahir, Gülbeyaz, Sırlar Dünyası, Parmak İzi, Kurşun Yarası, Böyle Bitmesin, Sakarya Fırat, Aşk Bir Hayal, Filinta, Kehribar ve Cesur Yürek gibi bir çok projede rol almıştır.

Murat Balcı (Murat)

24 Mayıs 1983 yılında Almanyada doğdu. Aslen İzmirlidir. 10 yaşında ailesi ile birlikte İzmire döndüler. 13 yaşında beste yapmaya başladı ve 17 yaşında katıldığı İzmirdeki yerel bir TVde yayınlanan Ege Ses Yarışmasında Küçüğüm adlı şarkıyla en iyi erkek sesi seçildi. Liseyi bitirdikten sonra Ege üniversitesi İngilizce işletme bölümünü okudu. Daha sonra müzikle ilgilendi ve müzik ile birlikte Tiyatro’ya başlamış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da 1 senelik eğitim görmüştür.

Yağmur Özbasmacı Mermer (Elmas)

Yağmur Özbasmacı Mermer, 1987 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

2015 yılında rol aldığı Beni Affet dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yağmur Özbasmacı Mermer; daha sonra Esaretim Sensin dizisinde rol almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Gülper Özdemir, Pamir Pekin ve Caner Şahin’in paylaştığı Tutsak dizisinin kadrosunda yer almakta ve Elmas karakterini canlandırmaktadır.

Ceyda Kasabalı (Derin)

3 Ocak 1987 doğumlu olan Ceyda Kasabalı Oğlak burcudur. Yeni oyuncular arasında yer alan Ceyda Kasabalı hakkında çok fazla detaylı bilgi bulunmamaktadır. Ceyda Kasabalı’nın bugüne kadar oynamış olduğu oyunlar; Yılanların Öcü ve Babam Sağolsun dizileridir.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Yunus Emre Aşkın yolculuğu dizisinde Zahide karakterini canlandıran Ceyda Kasabalı daha önce Yılanların Öcü filminde ismini duyuran oyuncular arasında yer alır. Çok fazla bir oyunculuk geçmişi olmayan Ceyda Kasabalı dizi oyuncuları arasında da yeni karakterlerden birisi olarak rol almaktadır.

Güneş Emir (Bennu)

10 Mayıs 1985 tarihinde dünyaya gelen Güneş Emir, Deniz Yıldızı dizisinde "Deniz" karakterine hayat vermiştir.

Çağdaş Tekin (Okan)

Çağdaş Tekin 3 Mayıs 1987 yılı İzmir doğumludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarları Tiyatro Anasanat Dalın`dan mezun olmuştur. Birçok Tiyatro oyununda rol alan yakışıklı oyuncu ilk dizi film oyunculuk deneyimini TRT`nin izleyicilerine sunduğu Yedi Güzel Adam adlı yapımda yaşamıştır.

Mehmet Gürhan (Mehmet)

1975 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları’nda görev alan Mehmet Gürhan birçok tiyatro oyununda rol aldı.

Aynı zamanda televizyon ve sinema yapımlarında oyuncu; reklam yapımlarında da oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak bulundu.Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde sahne dersleri ve Dialog Anlatım İletişim A.Ş. eğitim kurumunda uzun yıllardır hem spiker - sunucu adaylarına hem de bireysel, kurumsal ve özel eğitimlere katılan öğrencilere ses, nefes kullanımı, diksiyon, fonetik, oyunculuk ve konuşma alanlarında dersler vermektedir.

Mustafa Uzunyılmaz (Sadullah)

Mustafa Uzunyılmaz, 2 Haziran 1960 yılında Trabzon'da doğdu. Tiyatro eğitimini İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümünde alan sanatçı, televizyon ekranlarında tanındı.



Kaygısızlar ve Gülşen Abi dizileri ile tanınan Mustafa Uzunyılmaz, yaklaşık 30 yıldır dizi ve sinema filmlerinde rol almaktadır. Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği Kader filminde Uğur'un babası rolüyle büyük beğeni kazanmıştır.