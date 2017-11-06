Tutsak 8. bölüm fragmanında Bahadır ne yapacak?

Tutsak 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sadullah'ın katili gün yüzüne mi çıkıyor? Bahadır, Kenan'ı öldürüyor mu? İşte, Tutsak yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Kenan, Elif’le evlenmek ister ancak Elif’in vereceği cevap hayatında yeni bir sayfa açmasına sebep olur. Bahadır ise Kenan’ın Elif’e ettiği evlilik teklifinden habersizdir. Elif’e kavuşabilmek için kolları sıvayan Bahadır bu amacına ulaşabilecek midir?

Bennu, oğlu Emir’in Okan’dan olduğunu ispatlamış olmanın rehavetine kapılır; ancak konağa gelen beklenmedik bir misafir Bennu’nun hayatını derinden sarsacaktır. Sadullah’ın katili olan Okan’ın sırrı ne kadar daha gizli kalacaktır?

Nazlı’nın Bahadır’ı öpmüş olması Elif’in kulağına gider. Kalbi Bahadır için çarpan Elif, öğrendiği bu durum karşısında nasıl bir yol çizecektir? Leman, Emir’in aileye katılması şerefine bir yemek organize eder. Ancak bu yemeğin sonu kötü sürprizlere gebedir!

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Elif’i ölümden kurtaran Kenan, Elif’e karşı beslediği hislerin adını koymaya başlar. Ancak karşısında Bahadır gibi bir engel vardır. Üstelik Elif’in kalbi artık Bahadır için titremektedir.

Bennu’nun erken doğum süreci tüm ailenin bir araya gelmesine sebep olurken, Okan’ın içini kemiren sorular DNA testi yaptırmasına neden olur. Okan için zorlu bekleme süreci büyük gerginliklere sebep olurken Okan’ı beladan Kenan kurtarır.

Bahadır, Nazlı ile birlikte Sadullah’ın katilini bulmak adına işbirliğine başlar. Nazlı’nın öğrenecekleri suratına tokat gibi çarpar. Elif, kendisini kaçırtan kişinin Leman olduğunu öğrenir. Bu durum Kenan’la arasında büyük bir gerilime sebep olsa da Kenan bu sayede Elif’e beklenmeyen bir teklifte bulunur!