Tutsak 7. bölüm fragmanı Kenan hislerini açıklayacak mı?

Tutsak 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bahadır'ın annesi Sevim, Elif'i istemiyor. Kenan, duygularını Elif'e açıklayacak mı? İşte, Tutsak yeni bölüm fragmanı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Elif’i ölümden kurtaran Kenan, Elif’e karşı beslediği hislerin adını koymaya başlar. Ancak karşısında Bahadır gibi bir engel vardır. Üstelik Elif’in kalbi artık Bahadır için titremektedir.

Bennu’nun erken doğum süreci tüm ailenin bir araya gelmesine sebep olurken, Okan’ın içini kemiren sorular DNA testi yaptırmasına neden olur. Okan için zorlu bekleme süreci büyük gerginliklere sebep olurken Okan’ı beladan Kenan kurtarır.

Bahadır, Nazlı ile birlikte Sadullah’ın katilini bulmak adına işbirliğine başlar. Nazlı’nın öğrenecekleri suratına tokat gibi çarpar. Elif, kendisini kaçırtan kişinin Leman olduğunu öğrenir. Bu durum Kenan’la arasında büyük bir gerilime sebep olsa da Kenan bu sayede Elif’e beklenmeyen bir teklifte bulunur!

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Bahadır’ın hapisten çıkması için Gürhan Ailesinin ses kayıtlarını polise veren Elif, Leman’ın radarına girer! Leman Elif’i kaçırması için amcası Mehmet’e yüklü miktarda para verir! Bir kez daha tutsak düşen Elif, zincirlerini kırabilecek midir?

Elif’e zarar gelmesin diye içeri giren Bahadır için zorlu günler başlar. Ender, Bahadır’ın hapse girmesini ailesi adına fırsata çevirir. Bahadır için giderek çember daralmaktadır! Bahadır’ın suçsuzluğuna inanan Nazlı ailesini karşısına alır. Murat ise istediği bilgileri Elif’i kullanarak elde etmeyi başarır.