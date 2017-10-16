Tutsak 5. bölüm fragmanında Bahadır'ın itirafı dengeleri değiştirecek mi?

Tutsak 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bahadır'ın Elif'e olan aşkını öğrenen Kenan, bu aşka engel mi olacak? Elif, Bahadır'ın evlilik teklifine ne cevap verecek? İşte, Tutsak yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Elif ayakları üzerinde durmaya ve başka bir yerde iş bulmaya karar verir. Bu süreçte de en büyük destekçisi Bahadır olacaktır. Elif iş ararken bankadan haber gelir. Sadullah’a ait bazı şeyler unutulmuştur. Elif bunu Kenan Bey’e ulaştırmak ister. Fakat durumlar Elif ve Bahadır için tahmin edilemez bir hal alır.
İkili üzerlerinde Sadullah’ın parasıyla yakalanır ve Murat bu sefer Elif’in peşini bırakmayacaktır. Ta ki Bahadır Sadullah’ın katilinin kendisi olduğunu itiraf edene kadar.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Bahadır Murat’la konuşurken ikili arasında kavga çıkar ve Bahadır zor bir gece geçirir. Bu sırada Nazlı, Sadullah’ın öldüğü gün ailesiyle neler konuştuğunu öğrenir. Derin kimsenin tahmin etmediği bir zaman Elif’in konaktaki hayatını değiştirecek bir şeye sebep olur.
Bahadır Elif’e olan aşkını itiraf eder. Yaşanan krizlerden sonra Elif, Kenan’a istediğini verecek ve kasayı açacaktır. Fakat işler tahmin ettikleri gibi yolunda gitmeyecek ve bu durumdan herkes etkilenecektir.
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