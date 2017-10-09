Tutsak 4. bölüm fragmanında elif zor durumda kalıyor

Tutsak 4. Bölüm fragmanı yayınlandı. Elif, Sadullah'ın kasasını açıyor! Sadullah'ın kasasının içinde ne var? Elif, artık tüm baskılara dayanamadığını ve bu işin içinden çıkabilmek için Kenan'ın isteğini yerine getireceğini Bahadır ile konuşur. Bahadır, Elif'in bu işten zarar görmemesini isterken; Elif'in de Bahadır'ı düşündüğü yönünde ilk sinyal verilir. İşte, Tutsak yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Bahadır Murat’la konuşurken ikili arasında kavga çıkar ve Bahadır zor bir gece geçirir. Bu sırada Nazlı, Sadullah’ın öldüğü gün ailesiyle neler konuştuğunu öğrenir. Derin kimsenin tahmin etmediği bir zaman Elif’in konaktaki hayatını değiştirecek bir şeye sebep olur.
Bahadır Elif’e olan aşkını itiraf eder. Yaşanan krizlerden sonra Elif, Kenan’a istediğini verecek ve kasayı açacaktır. Fakat işler tahmin ettikleri gibi yolunda gitmeyecek ve bu durumdan herkes etkilenecektir.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Sadullah’ı öldürmekle suçlanan Kenan’ın tutuklanması aileyi zor durumda bırakır. Kenan’la birlikte Durusu’daki av evine giden Elif, olanları polise açıklamakta zorlanır. Elif’in üzerindeki şüpheleri gidermesi için, polisle işbirliği yapması gerekmektedir.
Leman ve Kenan, Elif’le ilgili niyetlerini gizlemeye çalışsa da, ailenin geri kalanı ve çalışanların Elif’e dair şüpheleri durumu daha zor bir hale getirir. Elif’i korumak isteyen Bahadır ise onu bu konağa sokmanın bir hata olduğunu düşünmeye başlamıştır. Elif’in geçmişinden gelen bir tanıdık, zorlu geçmişini bir kez daha karşısına çıkartacak, Sadullah’ın öldürüldüğü yerde bulunan bir delil ise tüm gidişatı değiştirecektir.
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