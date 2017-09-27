Tutsak 3. bölüm fragmanında Elif saldırıya mı uğruyor?

Tutsak son bölüm sonrası 3. yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Tutsak yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile merak edildi. 3. yeni bölüm fragmanında Elif'in şahit olduğu tutuklama olayı, genç kızı bir kez daha yıpratmıştır. İşte, son bölüm sonrasında merakla araştırılan Tutsak 3. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Elif, aynı yerde çalıştığı kişiler tarafından saldırıya mı uğruyor?

Bahadır, Elif'i korumak için elinden gelenin fazlasını yapmaya devam etmektedir. Elif'in artık herkese karşı güveni sarsılmıştır. Tek güvendiği kişi olarak gördüğü Bahadır, Elif'in hep yanında olacak mı?

Hayat mücadalesine devam etmek için çalışan Elif'e bir darbede aynı iş yerinde çalıştığı kişiler tarafından gelir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kenan, kendisine yardımcı olması için Elif’i ailenin av evine götürür fakat Elif’in av evine gitmesi ve yaşananlar Kenan’ın başına bela açacaktır.

Elif, Sadullah’ın ölümüyle ilgili Kenan’dan şüphe duymaya başlayacak, Bahadır ise Elif’i korumaya çalışırken kendisini tehlikeli durumlara sokacaktır.

Elif tüm bu olanların ortasında kalırken bir taraftan da Bennu’nun oyununa kurban gidecektir. Kenan’ın polis tarafından sorgulanmasına sebep olan kişi ise ailenin içinden tahmin etmedikleri biri olacaktır.