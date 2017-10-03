Tutsak 3. bölüm fragmanında Elif planların göbeğinde!

Tutsak 3. yeni bölüm fragmanında Bahadır ile Elif arasındaki ilişki gelişirken, Elmas'ın içten içe büyüyen kini, dışına vurmaya başlamıştır. Tutsak 3. bölüm fragmanında komiserin elinden kurtulan Kenan ise kıskaçtan henüz kurtulamamıştır. Tek yapması gereken elinden Elif'e o kasayı açtırmak olacaktır. İşte son bölümün ardından merakla beklenen Tutsak 3. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Elif, Sadullah'tan kalan yüzüğünü çıkartıyor! Kenan'ın planlarını Elif duyuyor!

Elif, Sadullah'ın ölümünden sonra artık yüzüğünün çıkması gerektiğini düşünür. Bahadır, her zaman Elif'in yanında olarak onun yeni hayatına katkı sağlamayı amaçlar. Lakin Elif'in amcası Mehmet, bu kısa süren özgürlüğü yeniden elinden alacak gibi görünür.

Kenanların planlarını duyan Elif, bundan sonrası için nasıl hareket edecek? Sadullah'ın kasasının anahtarı, hangi gizemleri gün yüzüne çıkartacak?

Bahadır, Elif'i korumak için elinden gelenin fazlasını yapmaya devam etmektedir. Elif'in artık herkese karşı güveni sarsılmıştır. Tek güvendiği kişi olarak gördüğü Bahadır, Elif'in hep yanında olacak mı?

Hayat mücadalesine devam etmek için çalışan Elif'e bir darbede aynı iş yerinde çalıştığı kişiler tarafından gelir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gürhan ailesi, Sadullah cinayetiyle ilgili giderek tedirgin olmaya başlıyor ve birinin onlara tuzak kurduğunu düşünürken Kenan, belgeleri bir an evvel ele geçirip bu işten kurtulmaya çalışıyor!

Sadullah'ın ölümüyle ortalık karışıyor ve Gürhan ailesinde sular durulmuyor. Kenan, Elif aracılığıyla Sadullah'ın gizlediği belgeleri elde etmeye çalışıyor. Hiç bir şeyin farkında olmayan Elif ise Kenan tarafından yakın takibe alınıyor!