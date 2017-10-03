Tutsak 3. bölüm fragmanında Elif planların göbeğinde!

Tutsak 3. yeni bölüm fragmanında Bahadır ile Elif arasındaki ilişki gelişirken, Elmas'ın içten içe büyüyen kini, dışına vurmaya başlamıştır. Tutsak 3. bölüm fragmanında komiserin elinden kurtulan Kenan ise kıskaçtan henüz kurtulamamıştır. Tek yapması gereken elinden Elif'e o kasayı açtırmak olacaktır. İşte son bölümün ardından merakla beklenen Tutsak 3. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Elif, Sadullah'tan kalan yüzüğünü çıkartıyor! Kenan'ın planlarını Elif duyuyor!
Elif, Sadullah'ın ölümünden sonra artık yüzüğünün çıkması gerektiğini düşünür. Bahadır, her zaman Elif'in yanında olarak onun yeni hayatına katkı sağlamayı amaçlar. Lakin Elif'in amcası Mehmet, bu kısa süren özgürlüğü yeniden elinden alacak gibi görünür.
Kenanların planlarını duyan Elif, bundan sonrası için nasıl hareket edecek? Sadullah'ın kasasının anahtarı, hangi gizemleri gün yüzüne çıkartacak?
Bahadır, Elif'i korumak için elinden gelenin fazlasını yapmaya devam etmektedir. Elif'in artık herkese karşı güveni sarsılmıştır. Tek güvendiği kişi olarak gördüğü Bahadır, Elif'in hep yanında olacak mı?
Hayat mücadalesine devam etmek için çalışan Elif'e bir darbede aynı iş yerinde çalıştığı kişiler tarafından gelir.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gürhan ailesi, Sadullah cinayetiyle ilgili giderek tedirgin olmaya başlıyor ve birinin onlara tuzak kurduğunu düşünürken Kenan, belgeleri bir an evvel ele geçirip bu işten kurtulmaya çalışıyor!
Sadullah'ın ölümüyle ortalık karışıyor ve Gürhan ailesinde sular durulmuyor. Kenan, Elif aracılığıyla Sadullah'ın gizlediği belgeleri elde etmeye çalışıyor. Hiç bir şeyin farkında olmayan Elif ise Kenan tarafından yakın takibe alınıyor!
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün